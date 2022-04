Laureato in economia e management all’Università di Trento, 51 anni. Dopo un mba conseguito alla Essec business school di Parigi, ha lavorato prima nel Gruppo Safilo e poi in Marchon Eyewear

di Redazione AboutPharma Online

Nicola Zotta è il nuovo amministratore delegato di Artsana group. Entrerà in carica a partire dal prossimo 4 maggio.

Il profilo

Zotta, 51 anni, è laureato in Economia e management all’Università di Trento e ha poi ottenuto un Mba presso la Essec business school di Parigi, città in cui ha vissuto per 10 anni. Il manager ha maturato esperienza internazionale e di innovazione lavorando prima nel Gruppo Safilo e poi in Marchon Eyewear, dove dal 2009 ha ricoperto ad Amsterdam la carica di managing director Emea e Asia per poi diventarne, nel 2016, presidente e amministratore delegato con sede a New York.

Verso l’internazionalizzazione

“Nel percorso che sta per iniziare intendo sviluppare il Gruppo puntando su innovazione, tecnologia e prodotti al servizio del benessere dei bambini e delle famiglie. Farò leva, tra le altre cose, sull’eccellenza di prodotto che da sempre contraddistingue Artsana e sulla tradizione dei suoi brand. Sono pronto ad accogliere le prossime sfide in particolare quelle per l’implementazione della strategia di internazionalizzazione e non vedo l’ora di dare il mio contributo a questa squadra eccellente”, ha dichiarato Nicola Zotta.

“Il nuovo amministratore delegato dovrà guidare il Gruppo Artsana nel percorso di sviluppo che abbiamo delineato, valorizzandone i brand e le potenzialità di crescita a livello globale”, ha aggiunto Luca di Giacomo, presidente del consiglio di amministrazione di Artsana Group.