Breakthrough therapy dalla Fda per la terapia di Zambon contro la Ncfb

Si tratta del colistimetato sodico somministrato con inalatore I-neb®, un trattamento sperimentale in fase di sviluppo come potenziale terapia “first-in-class” inalatoria per adulti affetti da bronchiectasie non correlate alla fibrosi cistica (Ncfb) e infezione cronica da P. aeruginosa

di Redazione AboutPharma Online

La Food and drug administration (Fda) statunitense ha designato Breakthrough Therapy la terapia che prevede l’uso del colistimetato sodico in polvere per nebulizzazione somministrato tramite l’inalatore I-neb® (Cms I-neb®). Il trattamento, sviluppato da Zambon, riduce l’incidenza delle riacutizzazioni polmonari nelle persone adulte affette da bronchiectasie non correlate alla fibrosi cistica (Ncfb) e concomitante infezione cronica da Pseudomonas aeruginosa.

Le bronchiectasie non correlate alla fibrosi cistica

La Ncfb è una malattia respiratoria cronica progressiva e irreversibile. Nei pazienti che ne sono affetti, l’infezione polmonare da Pseudomonas aeruginosa è associata a frequenti esacerbazioni polmonari e ricoveri ospedalieri, a un peggioramento della qualità della vita e a un aumento della mortalità. Al momento non sono disponibili trattamenti inalatori approvati per persone adulte affette da bronchiectasie non correlate alla fibrosi cistica (Ncfb) e concomitante infezione cronica da Pseudomonas aeruginosa.

Come funziona Cms I‑neb®

La Breakthrough Therapy Designation è un passo verso lo sviluppo di quello che potrebbe essere il primo trattamento approvato al mondo per i pazienti affetti da bronchiectasia non correlata alla fibrosi cistica e con infezione cronica da P. aeruginosa.

“Se approvata, la combinazione Cms I‑neb® rappresenterebbe il primo trattamento inalatorio per pazienti adulti affetti da Ncfb cronicamente infetti da P. aeruginosa” ha commentato Paola Castellani, Chief Medical Officer e R&D Head di Zambon. “CMS I‑neb® è un trattamento sperimentale per inalazione, studiato per somministrare concentrazioni del farmaco direttamente al sito interessato dalla malattia, mirando a ridurre al minino l’esposizione sistemica che può causare tossicità ed effetti indesiderati”.

Le evidenze cliniche

La designazione Breakthrough Therapy viene concessa da Fda per accelerare lo sviluppo e la revisione regolatoria di farmaci sperimentali per la cura di malattie gravi o mortali. Per ricevere questa designazione, una terapia sperimentale deve avere ottenuto risultati clinici preliminari da cui emerge che il farmaco consente un sostanziale miglioramento rispetto alle terapie esistenti in relazione a uno o più obiettivi clinici significativi. La decisione dell’ente statunitense si basa sui dati dello studio di fase 3 PROMIS-I, che ha dimostrato come Cms I-neb® abbia ridotto significativamente, rispetto a placebo, il tasso annuale di esacerbazioni polmonari in pazienti adulti affetti da Ncfb e infezione cronica da P. aeruginosa, endpoint primario dello studio.

Sicurezza

Inoltre, lo studio ha raggiunto importanti obiettivi secondari, tra cui la riduzione delle esacerbazioni gravi, il prolungamento del tempo alla prima esacerbazione e anche il miglioramento della qualità della vita (QoL) dei pazienti. Il trattamento ha dimostrato di essere ben tollerato, con un profilo di sicurezza che è risultato simile a quello verificatosi con il placebo. I dati dello studio PROMIS-I sono stati presentati al Congresso internazionale della European Respiratory Society (Ers) nel mese di settembre 2021.