Pnrr, Consip bandisce una gara da 63 milioni per tomografi di ultima generazione

L’iniziativa, sviluppata in collaborazione con le società scientifiche di settore, prevede l’acquisizione di 29 apparecchiature digitali Pet/Ct per applicazioni in campo oncologico e neurologico

di Redazione Aboutpharma Online

Consip bandisce una gara da 63 milioni di euro per l’acquisto di 29 tomografi Pet/Ct grazie ai fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Le apparecchiature digitali potranno essere acquisite dalle Regioni che hanno espresso il loro fabbisogno al ministero della Salute, tra cui Lombardia, Puglia, Campania e Lazio. Il termine per la presentazione delle offerte scade il 6 maggio 2022.

L’accordo quadro

L’Accordo quadro per la fornitura dei tomografi avrà una durata di 12 mesi dalla attivazione, periodo durante il quale le strutture sanitarie potranno stipulare uno o più appalti specifici con gli operatori economici aggiudicatari dell’appalto, da cui deriveranno contratti della durata di 12 mesi. “L’Accordo quadro con più aggiudicatari – spiega Consip in una nota – garantisce una più ampia scelta per le amministrazioni. Infatti, accanto al criterio della priorità in base alla graduatoria di merito, è stato introdotto anche il criterio della scelta tecnica, che consentirà di ordinare le apparecchiature da qualsiasi aggiudicatario qualora sussistano ragioni tecniche o cliniche (es. tempi di consegna, particolari configurazioni/funzionalità tecniche del tomografo PET/CT, etc.)”.

Consulenza scientifica

La gara prevede una valutazione qualitativa delle apparecchiature sia attraverso l’analisi delle bioimmagini sia attraverso la comprova delle caratteristiche funzionali secondo regole e condizioni descritte in specifici protocolli redatti in collaborazione con l’Associazione italiana di medicina nucleare (Aimn) e l’Associazione italiana di fisica medica (Aifm).

Consip per il Pnrr

In ambito Pnrr, Consip ha già pubblicato un accordo quadro per la fornitura di duemila ecotomografi, di cui oltre 900 finanziati dalla Missione Salute. Nel complesso, la centrale acquisti della Pa, attraverso l’aggiudicazione di appositi contratti, contribuirà per circa il 90% al programma di sostituzione delle apparecchiature di diagnostica per immagini obsolete in uso presso le strutture sanitarie pubbliche, per un totale di circa 2.800 apparecchiature su oltre 3.100 previste.