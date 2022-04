Tumore al seno, Roche e Fujifilm si alleano con Fitprime per portare la prevenzione nelle palestre

Da aprile a ottobre i centri di allenamento del circuito aderenti all’iniziativa e la piattaforma online Fitprime Smart ospiteranno spazi e contenuti educazionali per potenziare le campagne di screening

di Redazione AboutPharma Online

Roche e Fujifilm si alleano con Fitprime per potenziare la prevenzione del tumore al seno. L’accordo rientra nell’ambito della campagna “Screening routine – la prevenzione come rituale”. A partire da aprile, e fino a ottobre, le palestre del circuito aderenti all’iniziativa e la piattaforma dedicata all’allenamento online, Fitprime Smart, ospiteranno “Noi per prime. Noi per la salute del Seno”, dedicando spazi e contenuti educazionali alla prevenzione del tumore al seno.

Una risposta al calo degli screening

Nata lo scorso anno in risposta al preoccupante calo degli screening mammografici registrato a seguito della pandemia, ‘Screening Routine’ ha dato vita a una collaborazione pubblico-privato, che si è concretizzata con la donazione da parte di Roche e Fujifilm di mammografi di ultima generazione a una selezione di aziende sanitarie su tutto il territorio nazionale, individuate da Fucina sanità. È stata promossa anche una campagna di comunicazione che ha diffuso messaggi di sensibilizzazione sulla prevenzione del tumore al seno all’interno di alcuni siti di e-commerce altamente frequentati dal pubblico femminile per gli acquisti legati alla cura di sé. L’obiettivo è quello di ricordare alle donne che superati i 40 anni è consigliabile un controllo senologico periodico, mentre dai 45-50 anni è importante aderire alla lettera di invito ai programmi organizzati di screening. In presenza di fattori di rischio familiari, la raccomandazione è sempre quella di chiedere consiglio al proprio medico.

I risultati

A un anno dall’avvio della campagna ‘Screening Routine’, è disponibile l’analisi preliminare degli screening effettuati nelle strutture sanitarie che hanno ricevuto in donazione i mammografi di ultima generazione. I risultati evidenziano un incremento del 30% degli esami mammografici, con 50.674 prestazioni in più rispetto al 2020. Un dato importante, se si tiene conto che il calo segnato dagli screening mammografici nei primi mesi di pandemia è stato del 54% e che questo recupero è riferito quasi esclusivamente all’ultimo trimestre 2021, in cui i mammografi sono stati progressivamente installati e inaugurati.

Parnership pubblico-privato a sostegno della salute

“L’esperienza della campagna ‘Screening routine’ e i risultati che stiamo ottenendo confermano che la costruzione di partnership innovative tra pubblico e privato è una formula vincente per rispondere ai crescenti bisogni di salute nel nostro Paese e alla complessa sfida della sostenibilità del sistema sanitario, anche al di fuori del contesto pandemico – commenta Maurizio de Cicco, Presidente e amministratore delegato di Roche Italia. Siamo orgogliosi che un nuovo attore come Fitprime abbia scelto di unirsi a Roche e Fujifilm verso un obiettivo comune, di primaria importanza per la tutela della salute femminile: colmare il gap degli screening mammografici e riavvicinare le donne ad un rituale salvavita come quello della prevenzione del tumore al seno”.