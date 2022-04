Farmaci generici, migliorano i tempi per le negoziazioni

L’Aifa analizza gli effetti delle nuove procedure semplificate: nel 2021 le attese si riducono del 15% rispetto al 2020 e aumentano del 31% le richieste valutate. Benefici anche per i medicinali di importazione parallela

di Redazione Aboutpharma Online

Con le procedure semplificate di Aifa migliorano i tempi per le negoziazioni dei medicinali equivalenti e biosimilari. A riferirlo è la stessa Agenzia italiana del farmaco, che ha pubblicato un report sul suo portale, frutto di un’attività condotta da Settore Hta ed Economia del farmaco. L’analisi riguarda le procedure introdotte nel biennio 2020-2021 sia per i generici che per i prodotti di importazione parallela.

Effetti su generici e biosimilari

Per quanto riguarda generici e biosimilari, le tempistiche di valutazione si sono ridotte del 15% tra il 2020 e il 2021. Nel 2020 sono state registrate 194 procedure con un tempo medio di valutazione pari a 150,4 giorni, mentre nel 2021 sono state valutate 255 procedure in 128,3 giorni medi. La novità è stata accolta con favore dalle aziende farmaceutiche: nel 2021 l’89% delle procedure aventi a oggetto farmaci generici si è svolta secondo le modalità di negoziazione semplificata. Rispetto al 2020, le procedure di negoziazione dei farmaci generici sono cresciute del 31 per cento.

Importazioni parallele

A marzo 2021 è stata introdotta la “Procedura semplificata di negoziazione del prezzo e di rimborso dei farmaci di importazione parallela” che ha riaperto al mercato dei medicinali di importazione parallela facendo registrare, nel 2021, 111 procedure semplificate valutate in un tempo medio pari a 47 giorni.

I benefici

“L’introduzione delle due nuove procedure semplificate – commenta Aifa –­­ ha avuto anche ricadute positive per il Servizio sanitario nazionale, in quanto la riduzione dei tempi di approvazione si trasforma immediatamente in un vantaggio economico per il Ssn; la riduzione dei tempi della negoziazione ha consentito un aumento della disponibilità dei farmaci in ogni area terapeutica, favorendo in tal modo una maggiore competizione; per i cittadini la presenza di farmaci importati parallelamente rappresenta una opportunità anche in termini di riduzione del costo della compartecipazione”.