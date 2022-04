Guerra Ucraina: da Novartis aiuti medici per 25 milioni, Msd Italia supporta i rifugiati

Il colosso farmaceutico svizzero ha consegnato più di un milione di confezioni tra antibiotici, antidolorifici, trattamenti cardiovascolari e oncologici. La filiale italiana di Msd ha dato il via al finanziamento di due progetti di accoglienza e assistenza sanitaria per la popolazione ucraina che arriva nel nostro Paese

Prosegue la campagna di solidarietà delle aziende farmaceutiche nei confronti dell’Ucraina. Nelle ultime ore Novartis ha comunicato di aver consegnato, a oggi, farmaci per un importo superiore a 25 milioni di dollari. Mentre sul fronte nazionale, Msd Italia ha dato il via al finanziamento di due progetti di accoglienza e assistenza sanitaria per rifugiati ucraini che arrivano nel nostro Paese.

Farmaci e supporto ai rifugiati

Dall’inizio del conflitto tra Russia e Ucraina, Novartis dichiara di aver consegnato più di un milione di confezioni tra antibiotici, antidolorifici, trattamenti cardiovascolari e oncologici. Si tratta di una spinta negli aiuti medici (superiore a 25 milioni) volti a mantenere la fornitura a coloro che fanno affidamento su tali farmaci in Ucraina e nelle zone di confine dove le persone cercano rifugio.

Novartis, inoltre, effettuato una donazione iniziale di tre milioni di dollari a enti di beneficenza che sostengono i rifugiati e gli sfollati in Ucraina e nei paesi confinanti. Continuiamo a sostenere i nostri dipendenti e le loro famiglie in Ucraina e coloro che hanno lasciato il Paese. I nostri pensieri sono con i cittadini ucraini; Novartis continuerà a contribuire agli sforzi umanitari in e per la popolazione del paese.

Sospensione degli investimenti

Dopo aver sospeso l’avvio di nuovi trial clinici e il reclutamento di pazienti per quelli in corso, Novartis ha attivato un pacchetto di misure che include la sospensione di investimenti di capitale, pubblicità sui media e altre attività promozionali in Russia. Inoltre, mentre rimaniamo impegnati a fornire l’accesso ai nostri farmaci in Russia, sospendiamo responsabilmente l’avvio di nuovi studi clinici e l’arruolamento di nuovi partecipanti allo studio negli studi esistenti. Queste misure saranno tenute sotto controllo.

Sostegno ai rifugiati da parte di Msd

Venendo alle iniziative nel nostro Paese, di recente Msd Italia ha annunciato l’approvazione di due finanziamenti per sostenere la popolazione colpita dalla guerra in Ucraina e, in particolare, i profughi in arrivo nel nostro Paese.

Nel dettaglio, Msd Italia supporterà il piano straordinario di accoglienza e integrazione della Comunità di Sant’Egidio per 50 rifugiati arrivati in Italia dall’Ucraina. I rifugiati verranno presi in carico dalla Comunità per tre mesi seguendo due linee direttrici:

prima accoglienza, per offrire ai rifugiati sia un’accoglienza diffusa in appartamenti, sia la distribuzione di beni e servizi di prima necessità;

percorsi di integrazione, offrendo sostegno e servizi per facilitare l’integrazione e l’inserimento nel contesto di accoglienza, incluso quello scolastico per le bambine e i bambini.

Medici con l’Africa

Msd Italia sosterrà anche il piano di prima assistenza sanitaria ai profughi ucraini che giungono in Italia curato da Cuamm medici con l’Africa. Ai profughi ucraini saranno garantiti un test rapido di screening al Covid-19, indicazioni e contatti utili per regolamentare la posizione in Italia, oltre alla possibilità di effettuare la vaccinazione anti Covid-19 negli Hub preposti al servizio, così da ottenere il green pass necessario per gli spostamenti nel nostro Paese.

Ferie dai dipendenti

I dipendenti di Msd Italia, inoltre, hanno iniziato a devolvere volontariamente una o più giornate di ferie – il cui corrispettivo economico sarà devoluto per finanziare ulteriormente il piano straordinario di accoglienza e integrazione della Comunità di Sant’Egidio – oltre alla raccolta di abiti e alimenti.