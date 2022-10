Accordo da 70 milioni di dollari tra Gsk e Tempus nella medicina di precisione per accelerare ricerca e sviluppo

Migliorare la progettazione degli studi clinici, accelerare l’arruolamento e identificare gli obiettivi dei farmaci grazie all’uso di intelligenza artificiale e machine learning, per aumentare il tasso di successo della ricerca e sviluppo di Gsk e fornire ai pazienti un trattamento più personalizzato in minor tempo. Sono gli obiettivi su cui si fonda il nuovo accordo da 70 milioni di dollari stipulato tra la società farmaceutica britannica e Tempus, un’azienda statunitense di medicinali di precisione. La collaborazione triennale fornirà a Gsk l’accesso alla piattaforma di Tempus abilitata all’intelligenza artificiale, inclusa la sua libreria di pazienti non identificati.

L’accordo tra Gsk e Tempus

Le due società hanno già alle spalle una collaborazione iniziata nel 2020 per arruolare negli studi clinici pazienti con determinati tipi di cancro. Ora, il nuovo accordo permetterà a Gsk di ampliare l’accesso ai dati dei pazienti anonimizzati portando maggiore scala e dettaglio. Il set di dati di Tempus attinge dal suo lavoro con oltre il 40% degli oncologi negli Stati Uniti presso centri medici accademici e ospedali comunitari. L’ampliamento della collaborazione prevede un impegno finanziario minimo nell’arco di tre anni, per il quale Gsk ha effettuato un pagamento iniziale di 70 milioni di dollari. Gsk ha quindi un’opzione di proroga per altri due anni.

I medicinali con convalida genetica

Gli investimenti di Gsk in genetica umana, genomica funzionale e intelligenza artificiale e machine learning hanno consentito all’azienda di aumentare di più del doppio il numero di obiettivi nel portafoglio iniziale dal 2017 e hanno aumentato la percentuale di quelli con supporto genetico di oltre il 70%. I medicinali con convalida genetica hanno il doppio delle probabilità di diventare medicinali registrati. In qualità di leader nella medicina di precisione abilitata all’intelligenza artificiale, Tempus ha sviluppato una piattaforma che fornisce un modo rapido per testare ipotesi complesse di biomarcatori. Basato sull’apprendimento automatico, questo è un componente importante per selezionare i pazienti che potrebbero trarre vantaggio dai farmaci candidati nel portafoglio di Gsk in futuro.

Trasformare la scoperta di farmaci

Tony Wood, Chief Scientific Officer di Gsk, ha dichiarato: “Questa collaborazione fornirà a Gsk approfondimenti unici per scoprire farmaci migliori e trasformare la scoperta di medicinali. Tempus integra il lavoro che il nostro team sta già svolgendo all’intersezione tra genomica e apprendimento automatico sia nella scoperta iniziale che nelle sperimentazioni cliniche”. “L’approccio data-first di Gsk alla ricerca terapeutica è in linea con il nostro” ha aggiunto Eric Lefkofsky, fondatore e Ceo di Tempus. “Riteniamo che Tempus abbia le risorse e le capacità per integrare la dedizione di Gsk alla scienza dei dati, in un modo che altri non possono vista l’ampiezza e la profondità della nostra piattaforma”.

I progetti attivi