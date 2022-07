Aleksandra Torbica sarà la presidente della European health economics association (EuHea)

Aleksandra Torbica sarà il prossimo presidente della European health economics association (EuHea). Nel corso della conferenza dell’Associazione, in avolgimento a Oslo, l’assemblea dei delegati l’ha eletta all’unanimità. Torbica è professore associato del Dipartimento di scienze sociali e politiche e attuale direttore del Cergas, futuro presidente per 2024-2026. Nei prossimi due anni, 2022-2024, Aleksandra farà parte del comitato esecutivo dell’EuHEA in qualità di presidente eletto.

La più giovane mai eletta

Si tratta di una nomina di particolare rilevanza, in quanto Torbica è la più giovane presidente dell’EuHEA mai eletta ed è la prima volta che un rappresentante dell’Italia ricopre questa carica. Dal 2020 Aleksandra Torbica presiede anche l’Associazione Italiana di Economia Sanitaria (AIES). Proprio questo fatto rappresenta, nelle intenzioni del nuovo presidente, un’importante spinta verso una maggiore collaborazione tra le associazioni nazionali coordinate da EuHEA.

Più risorse alla ricerca

“Oltre ad impegnarmi per una più stretta collaborazione tra le associazioni nazionali”, ha affermato Torbica, “voglio anche aumentare le risorse assegnate ai programmi di ricerca riservati ai giovani dottorandi e ricercatori all’inizio della loro carriera. Inoltre, credo sia necessario spingere per una maggiore apertura scientifica integrando sempre di più le varie discipline impiegate dall’economia sanitaria. Questo è qualcosa in cui credo fortemente, poiché sono convinto che solo costruendo ponti tra discipline diverse possiamo affrontare fenomeni complessi nella società”, ha commentato Aleksandra Torbica.