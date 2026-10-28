Assistenza domiciliare, Il Gruppo Sol acquisisce la polacca Wentimed

Il gruppo Sol si rafforza in Polonia. La multinazionale attiva nel settore dell’assistenza domiciliare, tramite il marchio Vivisol, ha annunciato l’acquisizione del 100% di Wentimed.

Potenziare le linee terapeutiche

L’ingresso di Wentimed, si apprende da una nota del Gruppo, consente di potenziare e ampliare significativamente le linee terapeutiche storiche già fornite da Pallmed, in particolare nell’ambito della ventilazione meccanica (sia domiciliare che stazionaria) e delle cure palliative. Contestualmente, l’acquisizione arricchisce l’offerta complessiva introducendo nuove linee di business dedicate ai pazienti polacchi, tra cui: riabilitazione domiciliare; assistenza infermieristica domiciliare; ossigenoterapia domiciliare.

Fondata nel 2014 da Piotr Compała, che ne ha guidato la crescita, nel 2025 Wentimed ha raggiunto un fatturato di oltre 40 milioni di Pln (oltre 9 milioni di euro) e attualmente impiega oltre cento dipendenti interni ed esterni.

Verso nuove opportunità di crescita

“Questa acquisizione rafforzerà la nostra presenza in Polonia, un Paese dinamico dove operiamo già da alcuni anni nel settore dell’home care. Desideriamo ringraziare Piotr Compała per la proficua collaborazione che ha portato alla conclusione di questo accordo. Lavorando a stretto contatto con il team di Wentimed, sono certo che svilupperemo con successo nuove opportunità di crescita, beneficiando del know-how, della solidità e della scala internazionale di Vivisol”, ha commentato Aldo Fumagalli Romario, presidente e amministratore delegato del Gruppo Sol.