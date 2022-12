BioInItaly investment forum, sette progetti a caccia di fondi per innovare nel campo della bioeconomia circolare

Prodotti per l’industria alimentare che utilizzano l’aeroponica verticale; micro cristalli come vettori di sostanze in ambito agricolo; calzature di lusso fatte con un composto biologico e riciclabile; bioreattori ultra-efficienti che permettono una riduzione dei costi stimata tra il 25% ed il 35%; utilizzo dell’intelligenza artificiale per monitorare lo stato di salute delle persone; nanotecnologie applicate al settore cosmetico e a quello degli integratori; cerotti bio per eliminare i tatuaggi in modo rapido, indolore e senza lasciare cicatrici.

Sono questi i 7 progetti finalisti della XV edizione del “BioInItaly Investment Forum – Arena Investment Meeting”, evento dedicato all’innovazione nel campo delle biotecnologie e della bioeconomia circolare, organizzato da Federchimica Assobiotec, Cluster Nazionale della Bioeconomia circolare Spring e Intesa Sanpaolo Innovation Center, con il supporto di Ita, Bioeconomy Ventures, Lgca, Bio4Dreams, Hub Innovation Trentino e Fondazione CR Firenze.

In cerca di investimenti

I progetti appartengono a 7 nuove imprese innovative che hanno avuto l’opportunità di presentare la propria idea e il proprio business plan ad un nutrito panel di investitori ed esperti della finanza internazionali. “Ci sono innovazioni e ricerche di gran qualità in Italia. Queste faticano a trovare lo spunto necessario per fare il gran salto. Mancano ancora capitali e soprattutto imprenditori biotech. – spiega Pierluigi Paracchi del Consiglio di Presidenza Assobiotec-Federchimica – Favorire questo incontro fra scienza, capitale e imprenditoria è un passaggio cruciale e con il BioInItaly vogliamo dare tutto il nostro contributo. I circa 80 milioni di euro fino ad oggi raccolti sono un primo segnale incoraggiante. Gli investitori troveranno oggi startup e Pmi innovative che meritano molta attenzione”.

Favorire la transizione ecologica

“Le startup innovative rappresentano la linfa vitale della bioeconomia circolare. Per questo motivo eventi come BioInItaly rivestono un ruolo fondamentale nel favorire la transizione ecologica”, afferma Mario Bonaccorso, direttore di Spring, il Cluster italiano della Bioeconomia circolare. – “Per realizzare un effettivo cambio di paradigma economico e sociale, in linea con le strategie europee di decarbonizzazione – sostiene Bonaccorso – non possiamo prescindere da un sostegno convinto alla ricerca, al trasferimento tecnologico e anche a quei bioprodotti innovativi che arrivano sul mercato. Ciò significa anche che occorrono codici Ateco che riconoscano il valore degli impianti industriali innovativi per prodotti biobased e biodegradabili e codici EER con cui sfruttare i sottoprodotti in una logica realmente circolare, con la consapevolezza che si tratta di un settore in continua evoluzione, che ha bisogno di aree di sperimentazione. La bioeconomia deve diventare elemento strategico della politica industriale italiana ed europea e perché ciò accada occorre andare oltre il quadro normativo attuale“.

Aziende e progetti

Cluster circular bioeconomy

Local Green: tra i migliori fornitori e produttori che utilizzano l’aeroponica in verticale. A scopo promozionale la startup sta attualmente vendendo, oltre che ai circuiti b2b, insalate biologiche pronte al consumo a catene al dettaglio, all’ingrosso ed a ristoranti.

NDG Natural Development Group srl: Tecnologia che introduce in agricoltura l’uso di olii essenziali associati a composti fito-terapici, micro o macro-elementi o molecole attive. Un microcristallo di carbonato di idrossiepatite, fortemente biocompatibile, è in grado di trasportare una sostanza di interesse (es. farmaco) al sito d’azione, essendo in grado di attivare e rinforzare l’agente a cui è stato combinato.

.0 Srl: calzature di lusso fatte con un composto innovativo biologico e riciclabile. Moda ed economia circolare a partire da industria di legno e carta

Cluster healthcare medtech

Cellex Srl: sviluppo e commercializzazione di bio-reattori: elementi chiave nel processo di produzione di vaccini, anticorpi monoclonali e immunoterapie anticancro. I bioreattori sviluppati dalla startup portano ad un aumento dell’efficienza nella crescita cellulare che corrisponde ad una percentuale di riduzione dei costi stimata tra il 25% ed il 35%.

IppocraTech: Utilizzo dell’Intelligenza Artificiale che, a partire da cinque parametri vitali chiave, analizza lo stato di salute di una persona. Dopo la sperimentazione clinica e la pubblicazione del processo su molte riviste internazionali, la startup ha depositato il brevetto della tecnologia e ha ricevuto la relativa certificazione CE come dispositivo medico (+D1)

Exo Lab Italia: nanotecnologie a partire da nano vescicole vegetali (esosomi), ottenute da piante biologiche certificate. Exo Lab ha sviluppato una serie di prodotti per il settore cosmetico e degli integratori e sta sviluppando una nuova piattaforma per l’impiego di queste nano vescicole come veicolo per trasportare farmaci al sito d’azione (da brevettare).

Yore: cerotto biotecnologico che rimuove completamente tatuaggi in modo rapido, indolore e senza lasciare cicatrici.