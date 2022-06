BioNTech produrrà i vaccini mRNA in Africa: il primo impianto in costruzione in Ruanda

BioNTech ha avviato ufficialamente i lavori per la costruzione del primo impianto di produzione di vaccini mRNA a Kigali, in Ruanda, con l’obiettivo di completare il primo set di BioNTainer entro la fine del 2022. Sono previsti anche stabilimenti in Senegal e Sud Africa. Il sito del Ruanda diventerà il nodo di una rete di produzione end-to-end africana decentralizzata. I vaccini prodotti all’interno di questo network serviranno alle forniture dell’Unione africana.

La formazione del personale

Nel corso dell’inaugurazione, alla quale hanno partecipato tra gli altri anche il presidente del Ruanda Paul Kagame, il presidente del Ghana Nana Akufo-Addo, il presidente della Commissione dell’Unione africana Moussa Faki Mahamat, Ugur Sahin, ceo e co-founder di BioNTech e in collegamento la presidente della Commissione europea Ursula Von der Leyen e il cancelliere della Repubblica federale di Germania Olaf Scholz, oltre al direttore generale dell’Oms Tedros Adhanom Ghebreyesus e altre cariche istituzionali e finanziarie, BioNTech ha detto che stanno lavorando a stretto contatto con i siti tedeschi per accelerare la formazione di circa 100 colleghi che gestiranno la produzione e tutte le attività di laboratorio e di garanzia della qualità associate. L’assunzione del personale locale sta iniziando e comprenderà circa 20 ruoli.

Centro di produzione di vaccini

La struttura ruandese, con una dimensione di circa 30 mila metri quadrati, sarà inizialmente dotata di due BioNTainer (uno per la produzione di mRNA e uno per la produzione del farmaco sfuso formulato). I BioNTainer saranno attrezzati per produrre una gamma di vaccini a base di mRNA mirati alle esigenze degli Stati membri dell’Unione Africana, che potrebbero plausibilmente includere il vaccino Pfizer-BioNTech Covid-19 e i vaccini sperimentali contro la malaria e la tubercolosi di BioNTech, quando il processo di sviluppo e autorizzazione sarà completato. La capacità annua iniziale stimata ad esempio per il vaccino Pfizer-BioNTech COVID-19 sarà di circa 50 milioni di dosi. La produzione nei BioNTainer in Ruanda dovrebbe iniziare circa 12-18 mesi dopo la loro installazione.

Gli investimenti dell’AfDB

Il progetto di BioNTech è in linea con gli investimenti che l’Africa sta compiendo per rendersi indipendente dagli altri Paesi nella fornitura di farmaci e in particolare di vaccini. In Ruanda, a Kigali, il presidente dell’African Development Bank (AfDB), Akinwumi Ayodeji Adesina, ha annunciato la creazione della nuova Africa Pharmaceutical Technology Foundation, una fondazione che consentirà all’Africa di sfruttare i diritti di proprietà intellettuale, le tecnologie protette e le innovazioni per espandere i settori di produzione farmaceutica e di vaccini. “L’Africa importa dall’80% al 90% di tutti i suoi medicinali – ha detto Adesina – per una popolazione di 1,3 miliardi di persone. Non possiamo e non dobbiamo affidare la sicurezza sanitaria dell’Africa alla benevolenza degli altri”.