Biotech, 95 milioni per il fondo Indaco Bio: investirà in terapie innovative

Il fondo di venture capital Indaco venture partner ha effettuato il primo closing del fondo dedicato al biotech (Indaco Bio) a 95 milioni di euro. Il fondo avrà un focus particolare sull’Italia e investirà in startup con progetti per lo sviluppo di terapie farmacologiche innovative. Ampio spazio verrà concesso anche agli investimenti internazionali. Fondo europeo per gli investimenti (Fei), Cdp venture capital, Intesa Sanpaolo, Quaestio sgr e Inarcassa i principali investitori

Dove verrà investito il capitale

I capitali raccolti saranno investiti per sostenere aziende e imprenditori impegnati nello sviluppo di farmaci (molecole, terapie geniche e cellulari, vaccini) destinati a diverse indicazioni cliniche patologiche, con particolare attenzione a quelle relative al sistema nervoso centrale, all’oncologia, oftalmologia, alle malattie metaboliche e a quelle infettive.

Dalla preclinica alla clinica

L’obiettivo sarà di supportare lo sviluppo del farmaco dalle fasi precliniche a quelle cliniche. Gli investimenti saranno per lo più in realtà italiane, ma in maniera selettiva anche in Europa, Nord-America e Israele. La strategia del fondo prevede sia il supporto alle nuove startup early stage, nate dai laboratori di ricerca scientifica, che il finanziamento delle series A e successive.

Il team

Il team di Indaco Bio è composto da Elizabeth Robinson, Vice Presidente di Indaco SGR, key-manager e membro del comitato investimenti di Indaco Bio, Davide Turco, Amministratore Delegato di Indaco SGR, key-manager e membro del comitato investimenti di Indaco Bio, e Giovanni Rizzo, Partner Fondo Indaco Bio, key-manager e membro del comitato investimenti di Indaco Bio.

Biotech al centro

“La ricerca farmaceutica e in modo particolare quella nel settore delle biotecnologie sono oggi al centro dell’attenzione pubblica. Per questa ragione, gli investimenti in scienza, ricerca e innovazione diventano, oggi più che mai, un motore fondamentale per rafforzare le realtà imprenditoriali nascenti e per attrarre ulteriori finanziamenti. Dobbiamo consolidare e accrescere le leve economiche per innescare un circolo virtuoso in grado di valorizzare al meglio le eccellenze del nostro Paese” – ha commentato Elizabeth Robinson, co-fondatrice e Vice Presidente di Indaco SGR.