Biotech, AbbVie acquisisce la britannica Djs Antibodies per 255 milioni di dollari

AbbVie ha acquisito la biotech britannica Djs Antibodies per 255 milioni di dollari. Djs si dedicata alla scoperta e allo sviluppo di farmaci anticorpali che prendono di mira proteine ​​che causano malattie i cui farmaci sono difficili da somministrare, come i recettori accoppiati a proteine ​​G (GPCR). Il programma principale sviluppato da Djs (Djs-002), è un potenziale anticorpo antagonista del recettore 1 (LPAR1) dell’acido lisofosfatidico (Lpa) di prima classe attualmente in studi preclinici sperimentali per il trattamento della fibrosi polmonare idiopatica (Ipf) e di altre malattie fibrotiche.

La fibrosi polmonare idiopatica

L’Ipf è una malattia aggressiva e ad alta mortalità causata da cicatrici fibrotiche nei polmoni e rimane un’area ad alto bisogno medico insoddisfatto. “Questa acquisizione fornirà nuove capacità per migliorare le nostre attuali attività di ricerca sugli anticorpi, un’opportunità per rafforzare il nostro portafoglio di immunologia e fornire una solida base per gli sforzi di ricerca ampliati nel dinamico hub delle bioscienze a Oxford, nel Regno Unito”, ha commentato Jonathon Sedgwick, vicepresidente e capo globale della ricerca di AbbVie.

Nuovo approccio alla scoperta di anticorpi

La piattaforma Heptad proprietaria di Djs è un nuovo approccio alla scoperta di anticorpi con capacità specifiche mirate a bersagli proteici transmembrana. Un vantaggio chiave di questa acquisizione è che AbbVie, tramite Djs, acceda alla piattaforma Heptad come complemento alle sue attuali solide capacità nella ricerca bioterapeutica. Djs sfrutterà la vasta esperienza di AbbVie nella scoperta di farmaci per continuare a generare terapie anticorpali e nuove intuizioni sulla biologia contro bersagli come i Gpcr, che in precedenza erano intrattabili con gli approcci biologici.

I termini dell’accordo

Secondo i termini dell’accordo, AbbVie pagherà agli azionisti di Djs circa 255 milioni di dollari in contanti al closing per l’acquisizione di Djs. Gli azionisti di Djs continuano a beneficiare di potenziali pagamenti aggiuntivi al raggiungimento di determinati traguardi di sviluppo legati al successo del programma Djs-002. AbbVie prevede di trattenere tutti gli attuali dipendenti Djs e la sua struttura a Oxford.