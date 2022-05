Biotech, Sofinnova cede una quota di minoranza ad Apollo (che investirà un miliardo di euro)

Sofinnova e Apollo si alleano per potenziare gli investimenti nel campo delle scienze della vita. Il fondo di gestione patrimoniale americano acquisirà una partecipazione di minoranza nella società di venture capital apportando un miliardo di euro di impegni in capitale. Tale partnership, riporta una nota delle due società, punta ad accelerare la crescita di Sofinnova. Mentre Apollo aumenterà la propria presenza nelle scienze della vita e contribuirà ad ampliare il proprio ecosistema di partner.

Supportare il biotech

Grazie a questa intesa, prosegue la nota, Sofinnova e Apollo offriranno agli imprenditori un’ampia gamma di soluzioni di capitale per aiutare a portare sul mercato nuove soluzioni terapeutiche basate sulle biotecnologie. L’impegno a investire fino a un miliardo di euro nei portafogli Sofinnova, comprese le strategie future che le due aziende potrebbero sviluppare insieme, sosterrà le aziende all’avanguardia nell’innovazione delle scienze della vita. Sofinnova avrà anche accesso alla piattaforma di investimento globale di Apollo che include credito, azioni, immobili e altre classi di attività, nonché al suo vasto network e alla sua esperienza sui mercati dei capitali. Sofinnova continuerà ad operare dalla sua sede di Parigi come società indipendente.

Le sinergie

Sofinnova entrerà nell’ecosistema dei gestori di investimento di Apollo che sono focalizzati su deep tech, fintech, asset digitali e altre categorie specializzate e ad elevata crescita in cui il gestore non ha un’impronta storica. Mettendo insieme l’ampia piattaforma Apollo e i migliori partner, Apollo mantiene un approccio disciplinato all’investimento, sfruttando al contempo nuove competenze nel settore attraverso le sue attività azionarie, ibride e di rendimento, incluso lo sviluppo di nuovi prodotti.

Puntare alla crescita

Antoine Papiernik, presidente e managing partner di Sofinnova partners, ha commentato: “Questa partnership strategica consentirà a Sofinnova di dare un forte impulso di crescita in ciò che sa fare meglio: supportare l’innovazione e costruire aziende attraverso relazioni a lungo termine con imprenditori visionari. Siamo pronti ad accelerare la nostra strategia, consolidare la nostra posizione di attore globale e migliorare la nostra offerta di prodotti ai nostri investitori, ponendo le basi per nuovi livelli di crescita ed espansione”.

Scott Kleinman, co-presidente di Apollo, ha dichiarato: “L’industria delle scienze della vita continua a crescere e a innovare, creando opportunità significative per finanziare e far progredire nuove terapie e tecnologie alla ricerca dei migliori risultati per la salute. Oggi Apollo e le sue affiliate gestiscono oltre cinque miliardi di dollari nei settori sanitario e delle scienze della vita e consideriamo questo spazio come un’area di crescita significativa per l’azienda. Scegliamo Sofinnova come partner, per le loro conoscenze specializzate e il loro vasto network settoriale che espande la nostra piattaforma di investimento. Mettiamo insieme i nostri punti di forza e le nostre culture complementari per formare una relazione a lungo termine, reciprocamente vantaggiosa.