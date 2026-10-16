Caro carburante, Liphe lancia l’allarme: a rischio la continuità della supply chain farmaceutica

La crisi legata al caro carburante e i blocchi stradali e autostradali preoccupano gli operatori della logistica farmaceutica, che chiedono interventi urgenti per garantire la continuità dei rifornimenti e tutelare la salute pubblica.

A lanciare l’allarme è Liphe (Logistica Integrata Pharma Healthcare), associazione che rappresenta da oltre 60 anni gli operatori della logistica e del trasporto dedicato al settore farmaceutico. L’organizzazione si rivolge al Governo e a tutti gli stakeholder pubblici e privati coinvolti nella tutela della filiera, chiedendo l’adozione tempestiva di misure per scongiurare possibili interruzioni delle attività.

“Non ci siamo mai fermati neanche durante la pandemia da Covid e non possiamo farlo neanche ora, che morde con drammaticità la crisi del caro carburante”, dichiara Pierluigi Petrone, presidente di Liphe, sottolineando la preoccupazione per le notizie relative ai blocchi della circolazione stradale e autostradale.

A rischio la continuità dei rifornimenti

Secondo l’associazione, è necessario predisporre misure concrete per scongiurare possibili interruzioni delle attività logistiche e distributive. Un’interruzione delle attività di trasporto e distribuzione potrebbe infatti compromettere la regolarità dei rifornimenti, con possibili conseguenze anche per la disponibilità dei medicinali salvavita.

“Facciamo appello al Governo e a tutti gli stakeholders pubblici e privati coinvolti nel salvaguardare la piena operatività della supply chain farmaceutica al fine di predisporre con urgenza misure atte ad impedire la paralisi” continua Petrone che segue con apprensione le notizie dei blocchi stradali e autostradali. “Occorrono misure concrete che ci auguriamo vengano predisposte tempestivamente evitando l’effetto domino che potrebbe impattare seriamente sulla salute pubblica mettendo a rischio i regolari rifornimenti, anche di salvavita”.

Liphe si dichiara pronta a fare la propria parte e auspica che la collaborazione tra gli operatori della filiera e l’alleanza tra pubblico e privato possano contribuire a superare le criticità, salvaguardando la continuità dell’approvvigionamento farmaceutico a tutela dei cittadini e dei pazienti.