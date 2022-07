Chirurgia robotica, Medical micro instruments (Mmi) raccoglie 75 milioni di finanziamenti

Medical micro instruments (Mmi), azienda di robotica nata in Italia e dedicata al miglioramento dei risultati clinici dei pazienti sottoposti a interventi di microchirurgia, ha chiuso un round di finanziamento di Serie B da 75 milioni di dollari.

Gli investitori

A guidare l’operazione, la società Deerfield management con la partecipazione dei nuovi investitori Ra capital management e Biostar capital, oltre a investitori che avevano già finanziato la crescita di Mmi, da, Andera partners a Fountain healthcare partners, da Sambatech angel investor italiano a Panakès Partners, il fondo italiano di venture capital focalizzato sul life science. Medical microinstruments (Mmi) ha inoltre annunciato l’ingresso di tre nuovi membri nel suo consiglio di amministrazione.

Sede legale negli Usa ma produzione in Italia

Dopo la recente apertura di un nuovo centro di eccellenza a Pisa, l’azienda ha annunciato il trasferimento della sede legale negli Stati Uniti. L’azienda continuerà a produrre e sviluppare tutte le attività già esistenti nella sede di Pisa, dove attualmente impiega 96 risorse.

Dove investire i capitali raccolti

I fondi raccolti con questo round di finanziamento e la prevista presenza dell’azienda negli Stati Uniti lanceranno Mmi nella sua prossima fase di crescita, mentre persegue la sua missione di migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti ampliando ulteriormente i confini della microchirurgia. In particolare, l’azienda desidera intensificare e sostenere gli sforzi di commercializzazione in Europa del sistema chirurgico che sviluppa (Symani), dove ha ricevuto l’approvazione del marchio Ce nel 2019, nonché la certificazione Mdr nel 2022.

Accelerare sulla ricerca clinica

Mmi intende inoltre accelerare i piani di commercializzazione negli Stati Uniti e nell’Asia-Pacifico, nonché far progredire la ricerca clinica, grazie all’ottenimento di una Investigational device exemption (Ide) da parte della Food and drug administration (Fda) per condurre un pivotal study. Il sistema Symani è stato sviluppato specificamente per affrontare le sfide della microchirurgia ed è l’unico sistema che offre strumenti progettatia ad hoc (NanoWrist) per migliorare la capacità del chirurgo di accedere e suturare strutture anatomiche piccole e delicate.

Il nuovo cda

“Questo round di finanziamento, unito all’impegno a crescere sul mercato statunitense e all’ingresso di leader visionari nel nostro consiglio di amministrazione, rappresenta un momento entusiasmante per la robotica chirurgica”, ha dichiarato Mark Toland, Ceo di Mmi. “Siamo lieti di aver attraversato l’Atlantico con tre nuovi investitori statunitensi e gli attuali europei, che condividono la nostra stessa vision di portare nel mondo la robotica microchirurgica”.

I nuovi membri del consiglio di amministrazione della società sono Andrew ElBardissi, Tess Cameron e Arturo Baroncelli. ElBardissi è partner di Deerfield Management e vanta una significativa esperienza come board member di aziende healthcare innovative. Tess Cameron rappresenta RA Capital Management e attualmente fa parte dei consigli di amministrazione di Avilar Therapeutics e Nodexus Inc. Baroncelli ha lavorato in precedenza come responsabile dello sviluppo commerciale della robotica per Comau e rappresenta i fondatori di Mmi nell’attuale consiglio di amministrazione.