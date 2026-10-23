Come l’Europa è chiamata a ripensare il valore dell’innovazione in oncologia

L’oncologia si plasma di narrative in cui il topos dell’innovazione biomedica ricorre nella sua forma più visibile e visionaria. È anche, però, uno dei settori in cui il rapporto tra innovazione, sostenibilità e valore clinico appare disconnesso.

Attualmente la domanda centrale dell’oncologia moderna in Europa, un tempo declinata in ottica di generazione e assorbimento dei nuovi paradigmi di cura, si rivolge perlopiù al dilemma della trasmutazione dell’innovazione in un beneficio reale per i pazienti.

L’astrattismo dell’innovazione come espressione di novità diviene pragmatismo dell’effetto che tale innovazione infine genera su chi ne deriverebbe il maggiore beneficio. Come abbiamo raccontato in un articolo pubblicato sul Journal of cancer policy, l’ecosistema si può pertanto leggere come un vero e proprio “oncology industrial complex”, un sistema interconnesso che comprende gli attori fondamentali lungo la filiera dello sviluppo di nuovi farmaci e tecnologie biomedicali.

Quando nasce il valore di un farmaco?

In Europa questa complessità ha una caratteristica decisiva, ossia che la maggior parte della cura oncologica è finanziata da sistemi pubblici o a copertura universale.

Questo significa che l’innovazione non vive soltanto nel mercato: ma all’interno di un patto sociale, che presuppone una logica di giustizia distributiva ab ipsa conceptione. I cittadini finanziano, direttamente o indirettamente, un sistema che deve garantire accesso, qualità, equità e sostenibilità. Di conseguenza, ogni risorsa (di fatti, pubblica) investita in oncologia deve essere valutata non solo per ciò che acquista, ma per ciò che produce: sia in termini di impatto sul singolo sia come riflesso sulla popolazione.

Per esempio, il valore prodotto di un farmaco innovativo a livello di sistema di esprime come miglioramento della sopravvivenza e della qualità di vita, e parimenti può definirsi per minore ospedalizzazione evitabile, riduzione delle disuguaglianze tra individui, su un piano di visione strategica.

Il punto non è contrapporre industria e sanità pubblica, ma riconoscere che il valore oncologico nasce quando ricerca, rimborso e capacità reale di cura sono allineati. Un farmaco approvato, ma non implementabile, di fatto non rappresenta ancora una vera innovazione per il paziente. Questa distinzione è fondamentale per il mondo biotech e industriale.

L’Europa ha bisogno di una innovazione che sia progettata pensando al percorso di cura nel suo insieme. Nella cura del cancro, un trattamento mirato richiede spesso un test molecolare, un laboratorio capace di eseguirlo, tempi di risposta compatibili con la decisione clinica, professionisti formati, accesso ai centri, gestione della tossicità, raccolta dei dati e continuità assistenziale. Se uno solo di questi elementi manca, l’accesso formale non diventa accesso effettivo.

Garantire l’accesso all’innovazione come priorità

Questo è il paradosso dell’oncologia moderna: possiamo approvare un farmaco altamente sofisticato e, allo stesso tempo, non essere pronti a offrirlo correttamente alla popolazione che ne avrebbe bisogno. In quel caso il sistema non compra innovazione, ma una promessa non completamente realizzata.

È dunque il momento di non misurare più il progresso soltanto attraverso la velocità con cui una tecnologia entra nel mercato. Il vero indicatore è la capacità di portarla, in modo tempestivo e appropriato, dentro la vita reale dei pazienti. Per fare ciò, è necessario un cambio di prospettiva: il rimborso non dovrebbe essere considerato soltanto come pagamento di un prodotto autorizzato, ma come finanziamento di un percorso terapeutico realizzabile.

In altre parole, pagare un nuovo farmaco oncologico dovrebbe implicare anche chiedersi se il sistema possiede le condizioni minime per renderlo utile. La questione, dunque, non è pagare di meno o innovare di meno. È pagare meglio, innovare per il meglio, misurare al meglio.

Innovare in maniera sostenibile

Su un punto, urge essere chiari: perseguire la sostenibilità del sistema non vuol dire essere contrari all’innovazione.

Il mantenimento dei conti in ordine è la condizione che permette all’innovazione migliore di restare accessibile. Se non misuriamo il beneficio reale, finiamo per proteggere tutto allo stesso modo: ciò che cambia la storia dei pazienti e ciò che aggiunge solo complessità.

Come implicazione, le riflessioni ingenerate non dovrebbero solamente orientarsi sulla definizione ed investimento sull’innovazione, ma anche e soprattutto sulla de-implementazione sanitaria di interventi inveterati con comprovato scarso valore terapeutico. Ogni sistema sanitario tende ad aggiungere tecnologie, farmaci, test e procedure; molto più raramente riesce a dismettere ciò che non produce più beneficio proporzionato.

Un ecosistema maturo dell’innovazione non deve solo adottare il nuovo. Deve anche saper liberare risorse dal basso valore per reinvestirle dove il beneficio è maggiore. Per questo proponiamo maggiore trasparenza sulle capacità reali dei sistemi: tempi di accesso ai test, tempi tra diagnosi e trattamento, disponibilità e anzianità delle apparecchiature, dotazione di personale, distribuzione delle risorse tra farmaci, diagnostica, radioterapia, chirurgia, supporto e follow-up.

Senza dashboard pubbliche e confrontabili, il rischio è discutere di valore in astratto, mentre i colli di bottiglia rimangono invisibili. Per il settore biotech e industriale, questa evoluzione apre una sfida e un’opportunità. La sfida è che la prova di valore sarà sempre meno limitata all’efficacia biologica o al dato registrativo.

L’opportunità è che le aziende capaci di integrare sviluppo clinico, diagnostica, implementazione, generazione di evidenza real-world e attenzione agli outcome rilevanti per i pazienti saranno meglio posizionate in un mercato europeo sempre più selettivo.

Una sfida ad alto potenziale per l’industria

L’industria non dovrebbe vedere questa traiettoria come una minaccia. Un sistema che misura meglio il valore può premiare meglio l’innovazione autentica. Può distinguere tra incrementalismo e trasformazione. Può creare spazio per tecnologie che migliorano davvero i percorsi, non solo per prodotti che entrano rapidamente nel mercato. Può anche rafforzare la fiducia pubblica, oggi essenziale in un’area in cui i costi crescono e le aspettative sociali sono altissime.

L’oncologia europea, in sostanza, ha bisogno di una nuova architettura del valore: in cui approvazione, rimborso, diagnostica, infrastruttura, dati e outcome siano pensati insieme. Un’architettura in cui il successo non sia definito solo dal numero di nuove terapie disponibili, ma dalla capacità di portare il trattamento giusto al paziente giusto, nel tempo giusto, con un beneficio misurabile.

Il complesso industriale – grande, sofisticato, costoso e indispensabile – esiste già. La questione è se saprà diventare anche più responsabile. Non più soltanto una macchina di produzione e assorbimento dell’innovazione, ma un sistema di stewardship: capace di orientare risorse pubbliche e private verso ciò che produce salute reale.

Il futuro non dipenderà soltanto da quanti nuovi farmaci arriveranno, ma da quanto saremo capaci di trasformare quei farmaci, e tutte le tecnologie che li accompagnano, in percorsi accessibili, equi e misurabili. È lì che l’innovazione smette di essere una promessa industriale e diventa valore pubblico.