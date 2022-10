Coniugati anticorpo-farmaco, Mablink Bioscience chiude un round di series A da 31 milioni di euro

Mablink Bioscience, biotech francese impegnata in oncologia, ha annunciato di aver raccolto un round di finanziamento di serie A da 31 milioni di euro per far avanzare il suo farmaco coniugato anticorpo-farmaco (Adc), principale prodotto in fase preclinica e per creare una serie di Adc utilizzando la sua piattaforma tecnologica proprietaria. Il round di finanziamento è stato guidato da Sofinnova Partners e Mérieux Equity Partners e vi hanno partecipato anche gli investitori già presenti nella compagine azionaria.

I coniugato anticorpo-farmaco di Mablink

La tecnologia di Mablink si basa su legami chimici che possono essere posizionati tra un anticorpo e qualsiasi molecola citotossica da consegnare nelle cellule tumorali. Gli Adc di Mablink, in particolare, hanno due proprietà farmaceutiche altamente desiderabili. In primo luogo, la loro struttura “maschera” le molecole citotossiche rendendole “invisibili” e consentendo loro di rimanere più a lungo nel corpo in modo da avere più tempo per abbattere le cellule tumorali. In secondo luogo, gli Adc invisibili possiedono una tollerabilità notevolmente migliorata. Questi due aspetti si traducono in un aumento di 10 volte dell’indice terapeutico osservato nei modelli animali, un fattore potenzialmente rivoluzionario per il futuro successo clinico degli Adc.

Verso la fase clinica

I proventi di questo round di finanziamento consentiranno a Mablink di diventare una biotech attiva in fase clinica portando il suo prodotto candidato principale, Mbk-103, allo sviluppo clinico per il trattamento dei tumori solidi, in particolare il carcinoma ovarico. Allo stesso tempo, Mablink creerà una serie di Adc per i tumori solidi basata sulla replicabilità della sua tecnologia di mascheramento, per portare nuove soluzioni terapeutiche ai pazienti oncologici il più rapidamente possibile.

Il coniugato anticorpo-farmaco Mbk-103

Mbk-103 è un ADC progettato con il linker proprietario di Mablink e l’exatecan, un potente inibitore della topoisomerasi-I, come molecola citotossica. Mbk-103 ha come bersaglio il recettore alfa dei folati (FRα), una proteina sovraespressa in diversi tumori solidi per i quali sono disponibili poche opzioni terapeutiche, tra cui il carcinoma ovarico o il carcinoma mammario triplo negativo.

Player globale dell’Adc

L’obiettivo ora, come spiega Graziano Seghezzi, Managing Partner di Sofinnova Partners è trasformare la biotech in un player globale dell’Adc: “Mablink offre una soluzione completa che affronta le sfide che attualmente limitano lo sviluppo delle Adc. Con la sua tecnologia di ‘mascheramento’, abbiamo il potenziale per costruire una pipeline di prodotti per i pazienti che oggi non hanno opzioni terapeutiche reali”.

Aggiunge Florian Denis, Investment Director di Elaia, in rappresentanza degli investitori storici: “Dopo un seed round di 4 milioni di euro un anno fa, Mablink sta entrando in una nuova dimensione. Questo nuovo round di Serie A consentirà all’azienda di aumentare esponenzialmente la propria capacità di investimento in R&S, di consolidare la propria pipeline e di reclutare profili esperti”.

Il round di series A

Alla Serie A hanno partecipato anche gli attuali azionisti Elaia Partners, UI-Investissement / Pertinence Invest 2 (con la consulenza di Mérieux Equity Partners), Sham Innovation Santé (con la consulenza di Turenne Capital), Fondation Fournier-Majoie, Simba Santé (Angelor) e Crédit Agricole Création.