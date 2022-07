Crisi energetica, l’industria dei generici: “Non lasciate la farmaceutica senza gas”

Non si producono medicinali senza energia e gli stabilimenti farmaceutici non possono lavorare a singhiozzo. Medicines for Europe – l’associazione europea delle imprese di farmaci generici, biosimilari e Value added medicines, alla quale aderisce l’italiana Egualia – lancia un appello alle istituzioni europee e ai governi: non chiudete i rubinetti del gas alla farmaceutica. Il monito arriva in occasione della pubblicazione del piano della Commissione Ue per far fronte a qualsiasi riduzione delle forniture di gas dalla Russia.

400 siti produttivi in Europa

“Abbiamo oltre 400 siti di produzione situati in tutti i Paesi europei e forniamo il 70% dei farmaci dispensati in Europa, per questo chiediamo una priorità speciale in caso di carenza di energia ed esortiamo i Governi a mantenere l’approvvigionamento energetico ai siti di produzione di medicinali anche in caso di restrizioni energetiche in Europa”, scrive l’associazione.

I farmaci critici e il controllo della temperatura

Molti dei farmaci più critici (sterili, sostanze biologiche e antibiotici) richiedono riscaldamento e raffreddamento altamente specializzati per la loro produzione e consegna a ospedali e cliniche. Ciò richiede una fornitura continua di energia: gas o elettricità. “La produzione di medicinali non può essere semplicemente disattivata per alcuni giorni e riaccesa. Anche un arresto temporaneo della produzione – spiega Medicines for Europe – richiederebbe uno sforzo enorme e molto tempo prima che il nostro settore riprendesse la produzione a causa di sfide tecniche relative al controllo della temperatura, all’igiene e al controllo delle impurità e alla conformità con i requisiti delle buone pratiche di fabbricazione (Gmp)”.

Lo scenario critico

Pandemia, guerra in Ucraina, colli di bottiglia della logistica e impennata dell’inflazione stanno mettendo a dura prova la catena di approvvigionamento dell’industria farmaceutica. “Un’interruzione della produzione legata all’energia avrebbe effetti dannosi sulla fornitura di medicinali essenziali ai pazienti nell’Ue e nel mondo, poiché la nostra industria è un fornitore globale di questi medicinali”, avverte l’associazione.