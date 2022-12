Da Eli Lilly 75 milioni per ampliare l’accordo sulla modifica dell’Rna con l’olandese ProQR

Sviluppare e commercializzare farmaci genetici per combattere malattie epatiche, neurologiche e, ora, anche cerebrali. È questo l’obiettivo dell’estensione di un accordo tra Eli Lilly e ProQR Therapeutics, che prevede un investimento iniziale di 75 milioni di dollari da parte della farmaceutica americana. L’intesa nasce nel 2021. Consiste nell’utilizzo di una piattaforma di modifica dell’Rna proprietaria di ProQR (Axiomer) per colpire i disturbi del fegato e del sistema nervoso.

I risultati raggiunti

I progressi evidenziati fino a oggi dalla piattaforma dell’azienda olandese, riporta una nota, hanno aumentato l’efficienza di modifica e perfezionato la biodistribuzione sia nel fegato che nel sistema nervoso, aprendo a nuove potenziali applicazioni non solo per correggere mutazioni note, ma anche per introdurre varianti protettive in specifiche trascrizioni.

I termini finanziari dell’accordo

Inizialmente Eli Lilly ha investito in ProQR 75 milioni di dollari in contanti più una quota in azioni per ampliare l’accordo. Ma potrebbe aggiungere altri 50 milioni nel caso in cui la collaborazione dovesse espandersi ulteriormente. In generale, come parte dell’intesa, ProQR potrebbe ricevere fino a 3,75 miliardi di dollari in pagamenti futuri, oltre alle royalties sulle vendite.

Puntare sull’editing dell’Rna

“Siamo rimasti colpiti dai progressi effettuati fino insieme a ProQR e siamo convinti che l’editing dell’Rna possa essere un’importante alternativa ad altre terapie permanenti”, ha commentato Andrew Adams, vicepresidente senior dell’unità medicina genetica di Lilly e condirettore dell’Istituto di medicina genetica.

“Lilly è leader nelle terapie con Rna e l’estensione della collaborazione la conferma il potenziale della nostra tecnologia della piattaforma Axiomer”, ha aggiunto Daniel de Boer, fondatore e Ceo di ProQR.