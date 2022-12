Dispositivi medici, J&J completa l’acquisizione di Abiomed per 16 miliardi

Johnson & Johnson ha completato l’acquisizione di Abiomed, società statunitense di dispositivi medici, per 16 miliardi di dollari. L’operazione, annunciata a novembre, potenzia l’unità di business cardiovascolare di J&J. La transazione non avrà un impatto materiale sui risultati finanziari per il 2022, riporta una nota. Contestualmente al completamento della transazione, le azioni di Abiomed hanno cessato le negoziazioni sul Nasdaq.

Crescere nel cardiovascolare

Con sede a Danvers, Massachusetts (Usa) Abiomed è un produttore di medical device che forniscono supporto circolatorio e respiratorio. “Il completamento di questa acquisizione consente a Johnson & Johnson MedTech di espandere il portafoglio nei mercati cardiovascolari in forte crescita, aggiungendo soluzioni per il recupero cardiaco alla nostra azienda. Alimentati dalla scala globale e dalla forza commerciale e clinica di Johnson & Johnson, siamo entusiasti di esplorare le opportunità e le possibilità future per raggiungere ancora più pazienti con bisogni critici insoddisfatti”, ha commentato Ashley McEvoy, vicepresidente esecutivo e presidente mondiale di Johnson & Johnson Medtech.

I termini finanziari dell’accordo

Secondo le condizioni dell’accordo, gli azionisti di Abiomed riceveranno fino a 35 dollari per azione in contanti qualora venissero raggiunti determinati traguardi commerciali e clinici. L’acquisizione è stata completata il 22 dicembre 2022.