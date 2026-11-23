L’economia circolare entra sempre più nelle strategie delle aziende farmaceutiche europee, coinvolgendo diverse fasi del ciclo di vita del medicinale: dalla progettazione degli imballaggi alla produzione, fino al recupero dei materiali e alla gestione dei dispositivi dopo l’utilizzo. Secondo l’ultima indagine condotta da dall’European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (Efpia) tra le aziende associate, l’80% delle società che hanno risposto dispone oggi di obiettivi legati all’economia circolare, rispetto al 60% del 2023. Inoltre, il 75% delle iniziative segnalate ha superato la fase pilota.

I dati sono contenuti nel White Paper on Circular Economy 2026, pubblicato dalla federazione europea, che raccoglie una serie di esperienze concrete realizzate dalle imprese del settore. Il documento evidenzia i progressi compiuti, ma anche le difficoltà che ancora rallentano la transizione verso modelli produttivi più sostenibili, in particolare sul fronte dei requisiti di qualità, sicurezza e conformità regolatoria.

Dagli imballaggi alla produzione: le iniziative delle aziende

Uno degli ambiti di intervento riguarda la progettazione dei medicinali e dei relativi confezionamenti. Diverse aziende stanno lavorando per ridurre il consumo di plastica e carta, selezionare materiali con un minore impatto ambientale e favorire la riciclabilità degli imballaggi. Tra queste figurano Ucb, Boehringer Ingelheim, Chiesi, Novartis e Sanofi. Johnson & Johnson sta invece sviluppando etichette digitali riutilizzabili per i trial clinici, con l’obiettivo di ridurre il ricorso a materiali monouso.

Un secondo filone riguarda il recupero e il riutilizzo delle risorse impiegate nei processi produttivi. Lundbeck ha avviato attività di riciclo dei solventi utilizzati nella produzione, mentre Takeda lavora al recupero delle plastiche di origine biomedicale, altrimenti destinate allo smaltimento in discarica. AstraZeneca, attraverso collaborazioni con partner esterni, sta inoltre sviluppando soluzioni per trasformare i sottoprodotti della produzione di energia rinnovabile in fertilizzanti organici destinati alle aziende agricole locali.

La circolarità riguarda anche i dispositivi medici utilizzati dai pazienti. In Danimarca, Novo, Eli Lilly, Sanofi, Merck, GSsk Novartis e Ucb partecipano a returpen™, un’iniziativa congiunta per la raccolta delle penne per iniezione usate. Efpia e le aziende associate stanno inoltre lavorando per individuare gli ostacoli alla diffusione dei dispositivi medici riutilizzabili in Europa e formulare raccomandazioni per favorirne l’adozione.

Partenariati pubblico-privati e strategia europea

Un ruolo importante è attribuito anche alla collaborazione tra industria, istituzioni e altri settori produttivi. Tra gli esempi citati nel rapporto figurano Dice (Digital Health in a Circular Economy) e i progetti Pharmeco ed Enkore, sostenuti dall’Innovative Health Initiative (Ihi). Le iniziative coinvolgono competenze diverse per esplorare modelli di produzione farmaceutica più sostenibili e sviluppare soluzioni basate sui principi dell’economia circolare.

Il percorso si inserisce nel quadro delle politiche europee per la transizione industriale e ambientale. Efpia richiama in particolare il Clean Industrial Deal e la proposta di Circular Economy Act, che definiscono alcune delle direttrici dell’azione comunitaria per promuovere un uso più efficiente delle risorse e rafforzare la circolarità nei processi industriali.

Le norme Gmp tra i principali ostacoli

La transizione verso un modello circolare nel settore farmaceutico presenta tuttavia specificità che la distinguono da quella di altri comparti industriali. I medicinali devono infatti mantenere standard rigorosi di qualità e sicurezza durante tutto il loro ciclo di vita. Anche modifiche apparentemente semplici, come la sostituzione dei materiali di confezionamento o l’introduzione di nuovi processi produttivi, possono richiedere attività di test, validazione e approvazione regolatoria.

L’indagine Efpia individua nelle Good manufacturing practice (Gmp) e negli altri requisiti regolatori le principali barriere all’implementazione delle iniziative di economia circolare.

Un esempio riguarda il recupero dei solventi utilizzati nei processi produttivi, considerato un’opportunità per ridurre le emissioni e l’impatto ambientale della produzione. La mancanza di un orientamento condiviso con le autorità regolatorie sui requisiti di qualità dei solventi recuperati, tuttavia, ne limita l’impiego su più ampia scala.

Le richieste dell’industria per accelerare la transizione

Per superare queste criticità, Efpia individua alcune priorità di intervento rivolte ai decisori politici e alle autorità regolatorie europee. La prima riguarda una maggiore coerenza tra la normativa ambientale, quella farmaceutica e quella sui dispositivi medici, evitando requisiti potenzialmente contraddittori. La federazione sottolinea inoltre la necessità di prevedere tempi di transizione realistici, che tengano conto delle attività necessarie per sviluppare, qualificare e ottenere l’approvazione delle modifiche ai medicinali e ai relativi processi produttivi.

Un altro punto riguarda la definizione, insieme alle autorità regolatorie, di percorsi basati su evidenze scientifiche per consentire l’impiego di materie prime riciclate e secondarie. A questo si aggiunge la richiesta di un’applicazione armonizzata delle disposizioni nei diversi Stati membri, accompagnata da investimenti nelle infrastrutture necessarie per il riciclo.

L’obiettivo indicato da Efpia è costruire un quadro normativo che favorisca la sostenibilità dei processi industriali senza compromettere la sicurezza dei pazienti, la qualità dei medicinali e il loro accesso.