Efpia: mercato farmaceutico europeo pari al 23% di quello mondiale, Italia seconda per la produzione

La pandemia ha testato la resilienza dell’intera Europa che ha dimostrato di poter affrontare emergenze come quella del Covid-19 facendo leva sull’unità e la collaborazione. Il settore farmaceutico europeo ha dato un grande contributo e ad oggi rappresenta il 23,4% del mercato mondiale, con 840 mila addetti, dei quali 125 mila in ricerca, e un fatturato di 287 miliari di euro. È la fotografia della Federazione europea delle industrie e associazioni farmaceutiche (Efpia) che, nel corso della conferenza annuale, ha posto l’accento sulla necessità di far tesoro degli insegnamenti della pandemia per dare un’accelerata allo sviluppo dell’intero settore e difendere la competitività.

Dalla crisi alla resilienza

Nel corso della conferenza Efpia “Crisis to Catalyst: Building Resilience, Backing Innovation and Boosting Access” sono stati approfonditi gli strumenti messi in atto dall’Europa per fronteggiare la pandemia e come poter sfruttare positivamente in futuro le armi utilizzate negli ultimi due anni. “Il primo messaggio positivo che possiamo cogliere dalla pandemia è la solidarietà tra i membri dell’Ue – ha detto Pierre Delsaux, director general Health emergency preparedness and Reponses authority (Hera) – e in generale con molti Paesi anche al di fuori dell’Unione europea. La seconda cosa positiva è la reattività: una delle abilità dimostrata dagli europei è stata di saper lavorare insieme e reagire alla crisi. Non eravamo preparati a un’emergenza simile, ma ora sappiamo che possono essercene altre in futuro e non dobbiamo farci trovare impreparati”.

Investimenti in R&D

L’accento è stato posto sull’importanza di proseguire con gli investimenti in ricerca e sviluppo e in innovazione perché servono le basi per affrontare le altre emergenze. “Il rischio quando passa una crisi – ha detto Pierre Delsaux – è che poi si dimentica. Bisogna essere prudenti perché l’emergenza non è passata e dobbiamo essere sempre più preparati. Abbiamo oggi tanti strumenti da poter utilizzare come risorse utili per le aziende. La vera sfida è migliorare l’accesso a questi investimenti e la trasparenza”.

Un settore in crescita

Il resoconto 2022 sull’industria farmaceutica in cifre dell’Efpia parla di un settore in continua crescita. Circa 840 mila persone direttamente impiegate nel settore, alle quali se ne aggiungono altrettante che lavorano nell’indotto. Gli investimenti in ricerca e sviluppo in Europa sono più che raddoppiati, rispetto al 2000, con l’occupazione in R&S ora stimata in 125 mila persone. “Nei 21 anni dal 2000 al 2021, durante i quali c’è stata la crisi finanziaria globale e una pandemia – ha sottolineato Nathalie Moll, direttore generale dell’Efpia – le società della nostra Federazione hanno più che raddoppiato la produzione, aumentato le esportazioni di un fattore pari a sei, registrato una bilancia commerciale che colloca il settore al di sopra di altre industrie hi-tech d’Europa. Questi numeri dipingono il quadro di un’industria vitale per l’economia europea, senza considerare i benefici economici e sanitari forniti dalle terapie salvavita”.

Adottare una prospettiva a lungo termine

Il rapporto sull’industria farmaceutica in cifre è un’istantanea nel tempo, ha sottolineato la Moll, che ci dice dove siamo oggi ma non dice nulla sul futuro. Può darsi che il ritmo di avanzamento dell’occupazione, della produzione e delle esportazioni inizi a rallentare in Europa rispetto ad altre regioni del mondo. “Dobbiamo avere una visione strategica a lungo termine di dove siamo come regione e dove stiamo andando. I leader aziendali e gli investitori nel campo delle scienze della vita, che possono investire in qualsiasi settore in qualsiasi Paese o regione, devono avere fiducia nelle prospettive a lungo termine: nell’ecosistema dell’innovazione, nell’accesso al talento, nel mercato”, ha aggiunto Nathalie Moll.

Un patrimonio da difendere

Un tema ricorrente nel corso della conferenza annuale, sottolineato anche da Lars Fruergaard Jørgensen, ceo di Novo Nordisk e vice-president di Efpia. “Nonostante tutte le difficoltà il nostro settore ha contribuito all’economia dell’Ue per circa 300 miliardi di euro nel 2021. Un patrimonio che va difeso con continui investimenti in innovazione”, ha sottolineato Lars Fruergaard Jørgensen.

Italia seconda nella produzione

Per quanto riguarda l’Italia, il rapporto Efpia evidenzia un ruolo di primo piano in Ue del nostro Paese per la produzione dove, con un fatturato di 34.300 miliardi, segue la Svizzera (53.195 miliardi) e precede Germania (32.350), Francia (23.558) e Regno Unito (25.323). Stessa cosa non vale per i nostri occupati, fermi a 66.400 addetti a fronte di 115.519 della Germania e di 93.310 della Francia. L’Italia fa scuola per la percentuale di generici nel mercato farmaceutico interno che ormai rappresentano il 67,6% del totale a fronte di percentuali molto più basse in Germania (23%) e Francia (19,5%). Buono l’export con una bilancia in positivo per cinque miliardi mentre in ricerca e sviluppo si investe soltanto 1,6 miliardi a fronte dei 7,8 della Germania, dei 7,3 miliardi della Svizzera, 4,45 miliardi della Francia e dei 4,5 del Regno Unito.

