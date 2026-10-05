Farmaci antifumo: il ventaglio delle opportunità non è mai stato così ricco

Il panorama dei farmaci per smettere di fumare non è mai stato così ampio. E – soprattutto – supportato dal Servizio sanitario nazionale.

Se per ricorrere alla terapia sostitutiva nicotinica (cerotti, gomme, caramelle e spray sublinguali) e al bupropione fino a pochi mesi fa gli italiani erano costretti a mettere mano al portafoglio, negli ultimi mesi l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha aggiunto due opportunità per supportare gli oltre 12 milioni di connazionali alle prese con l’abitudine tabagica.

Decisioni accompagnate da una eco mediatica inferiore a tante altre, ma che hanno riacceso il confronto tra gli specialisti chiamati a offrire una opportunità a coloro che intendono abbandonare le sigarette. A dicembre scorso, è stata la volta della rimborsabilità concessa alla citisina (Recigar). Durante la primavera, invece, il cda dell’Agenzia ha concesso la rimborsabilità alla prima formulazione equivalente della vareniclina (Civarenix).

Due trattamenti garantiti dal servizio sanitario nazionale a fronte della prescrizione da parte degli specialisti dei centri antifumo – per favorire un approccio integrato alla disassuefazione: con terapia medica e supporto psicologico – che rendono “il panorama delle terapie utili ad allontanare gli italiani dalle sigarette mai così affollato”, per dirla con Roberto Boffi, presidente della Società italiana di tabaccologia (Sitab).

Un mercato in crescita

Provando a leggere tra le righe delle due decisioni regolatorie, si trova conferma dell’interesse crescente da parte delle aziende farmaceutiche nei confronti della lotta al fumo: causa di oltre novantamila decessi ogni anno e di una spesa superiore a 26 miliardi, per l’Italia.

Nulla che possa competere con gli interessi e gli investimenti di Big Tobacco, fino a questo momento. Ma le campagne per allontanare i fumatori dalle sigarette – puntando tanto nel mettere in risalto i danni alla salute dell’uomo (guardando anche alla sostenibilità delle cure) quanto alle conseguenze per l’ambiente – hanno iniziato a lasciare un segno anche nei confronti di chi vede un business nei farmaci.

Diverse analisi supportano questa ipotesi. Secondo Gand View Research, il mercato globale dei prodotti per la disassuefazione dal fumo e la disintossicazione dalla nicotina aveva un valore di 25,5 miliardi di dollari nel 2023, ma potrebbe arrivare a quota 50,9 da qui al 2030. Anche guardando soltanto all’Europa, il trend che si rileva è il medesimo. A certificarlo nel 2025 la società Cognitive Market Research and Consulting, che ha immaginato un tasso di crescita nel Vecchio Continente di poco inferiore alla doppia cifra percentuale: con Regno Unito, Francia, Germania, Portogallo, Grecia, Italia e Spagna ritenuti i mercati più promettenti.

A supporto dei dati, gli analisti hanno citato pure una serie di operazioni tra diverse company: dalla collaborazione tra Gsk e la biotech 22nd Century Group per lo sviluppo di prodotti di nuova generazione per la riduzione della nicotina (soprattutto su base vegetale) alla partnership stipulata da Philip Morris International con l’Università cattolica di Lovanio (Belgio) per rafforzare lo sviluppo di prodotti senza nicotina con cui arricchire l’arciere delle opportunità con cui provare a smettere di fumare.

Fino alla sinergia nata tra Johnson & Johnson Innovative Medicine e Apple Health per integrare le strategie di smoking cessation nei dispositivi indossabili, al fine di migliorare l’efficacia delle terapie sostitutive della nicotina.

Più soluzioni per smettere di fumare

Tornando al presente italiano, gli indizi che supportano questa tendenza non mancano. Non si spiegherebbe altrimenti l’opportunità intravista da Laboratorio farmaceutico Ct (oltre venticinque anni di esperienza nella ricerca farmacologica per i disturbi da uso di sostanze) e da Gl Pharma (commercializza sia farmaci a marchio sia equivalenti), che distribuiranno in Italia Recigar (prodotto dall’azienda polacca Adamed) e Civarenix.

Le due iniziative sono nate da situazioni diverse. Nel caso di Recigar, rimborsato rispetto al Defucitan (in Italia commercializzato da Leman Skl pharmaceuticals), c’è la scelta di poter offrire su larga scala un farmaco fino a questo momento commercializzato soltanto come preparazione galenica. Con tutti i limiti conseguenti, anche nell’omogeneità dell’offerta sul territorio nazionale: alla luce delle limitazioni date dal limitato numero di laboratori e dalla titolazione del farmaco.

Civarenix, invece, è la prima versione equivalente del Champix (Pfizer), tornato in commercio soltanto lo scorso anno dopo una sospensione risalente al 2021 (fu ritirato dal mercato dopo il riscontro di nitrosamine in diversi lotti). Nonostante le differenze nella posologia e nello schema terapeutico, entrambi i farmaci si accingono ad approdare sul mercato con l’obiettivo di offrire una opportunità più accessibile per gli italiani che intendono smettere di fumare.

La citisina, al momento, parte con il vento alle spalle. Negli ultimi anni le prescrizioni – destinate a maggiorenni, al primo trattamento farmacologico per smettere di fumare e dopo un adeguato counseling psicologico – sono cresciute in maniera significativa. L’evoluzione regolatoria ha poi fatto il resto. Vale come esempio quanto reso noto dalla Asl di Torino, secondo cui le richieste pervenute al Centro antifumo sono state 250 in tutto il 2025 e 150 soltanto nel mese di marzo 2026 (a breve distanza dalla decisione dell’Aifa). Sul piano clinico, d’altra parte, i risultati sono incoraggianti.

I tassi di cessazione sintetizzati da una revisione della Cochrane risalente al 2023 oscillano tra il quaranta (a un mese dalla fine del trattamento) e il cinquanta per cento (sei mesi più tardi), a fronte di un dieci per cento rilevabile tra chi punta tutto sulla volontà per smettere di fumare.

Ma in realtà i dati raccolti nella pratica clinica – sia quelli presentati lo scorso anno al congresso della European respiratory society (Ers) da un gruppo di specialisti dell’ospedale universitario di Creta sia quelli relativi all’esperienza dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano pubblicati su Tumori journal – portano a immaginare un successo rilevabile in oltre sei casi su dieci a tre mesi dalla fine della terapia.