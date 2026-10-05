Farmaci antifumo: il ventaglio delle opportunità non è mai stato così ricco
Il panorama dei farmaci per smettere di fumare non è mai stato così ampio. E – soprattutto – supportato dal Servizio sanitario nazionale.
Se per ricorrere alla terapia sostitutiva nicotinica (cerotti, gomme, caramelle e spray sublinguali) e al bupropione fino a pochi mesi fa gli italiani erano costretti a mettere mano al portafoglio, negli ultimi mesi l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) ha aggiunto due opportunità per supportare gli oltre 12 milioni di connazionali alle prese con l’abitudine tabagica.
Decisioni accompagnate da una eco mediatica inferiore a tante altre, ma che hanno riacceso il confronto tra gli specialisti chiamati a offrire una opportunità a coloro che intendono abbandonare le sigarette. A dicembre scorso, è stata la volta della rimborsabilità concessa alla citisina (Recigar). Durante la primavera, invece, il cda dell’Agenzia ha concesso la rimborsabilità alla prima formulazione equivalente della vareniclina (Civarenix).
Due trattamenti garantiti dal servizio sanitario nazionale a fronte della prescrizione da parte degli specialisti dei centri antifumo – per favorire un approccio integrato alla disassuefazione: con terapia medica e supporto psicologico – che rendono “il panorama delle terapie utili ad allontanare gli italiani dalle sigarette mai così affollato”, per dirla con Roberto Boffi, presidente della Società italiana di tabaccologia (Sitab).
Un mercato in crescita
Provando a leggere tra le righe delle due decisioni regolatorie, si trova conferma dell’interesse crescente da parte delle aziende farmaceutiche nei confronti della lotta al fumo: causa di oltre novantamila decessi ogni anno e di una spesa superiore a 26 miliardi, per l’Italia.
Nulla che possa competere con gli interessi e gli investimenti di Big Tobacco, fino a questo momento. Ma le campagne per allontanare i fumatori dalle sigarette – puntando tanto nel mettere in risalto i danni alla salute dell’uomo (guardando anche alla sostenibilità delle cure) quanto alle conseguenze per l’ambiente – hanno iniziato a lasciare un segno anche nei confronti di chi vede un business nei farmaci.
Diverse analisi supportano questa ipotesi. Secondo Gand View Research, il mercato globale dei prodotti per la disassuefazione dal fumo e la disintossicazione dalla nicotina aveva un valore di 25,5 miliardi di dollari nel 2023, ma potrebbe arrivare a quota 50,9 da qui al 2030. Anche guardando soltanto all’Europa, il trend che si rileva è il medesimo. A certificarlo nel 2025 la società Cognitive Market Research and Consulting, che ha immaginato un tasso di crescita nel Vecchio Continente di poco inferiore alla doppia cifra percentuale: con Regno Unito, Francia, Germania, Portogallo, Grecia, Italia e Spagna ritenuti i mercati più promettenti.
A supporto dei dati, gli analisti hanno citato pure una serie di operazioni tra diverse company: dalla collaborazione tra Gsk e la biotech 22nd Century Group per lo sviluppo di prodotti di nuova generazione per la riduzione della nicotina (soprattutto su base vegetale) alla partnership stipulata da Philip Morris International con l’Università cattolica di Lovanio (Belgio) per rafforzare lo sviluppo di prodotti senza nicotina con cui arricchire l’arciere delle opportunità con cui provare a smettere di fumare.
Fino alla sinergia nata tra Johnson & Johnson Innovative Medicine e Apple Health per integrare le strategie di smoking cessation nei dispositivi indossabili, al fine di migliorare l’efficacia delle terapie sostitutive della nicotina.
Più soluzioni per smettere di fumare
Tornando al presente italiano, gli indizi che supportano questa tendenza non mancano. Non si spiegherebbe altrimenti l’opportunità intravista da Laboratorio farmaceutico Ct (oltre venticinque anni di esperienza nella ricerca farmacologica per i disturbi da uso di sostanze) e da Gl Pharma (commercializza sia farmaci a marchio sia equivalenti), che distribuiranno in Italia Recigar (prodotto dall’azienda polacca Adamed) e Civarenix.
Le due iniziative sono nate da situazioni diverse. Nel caso di Recigar, rimborsato rispetto al Defucitan (in Italia commercializzato da Leman Skl pharmaceuticals), c’è la scelta di poter offrire su larga scala un farmaco fino a questo momento commercializzato soltanto come preparazione galenica. Con tutti i limiti conseguenti, anche nell’omogeneità dell’offerta sul territorio nazionale: alla luce delle limitazioni date dal limitato numero di laboratori e dalla titolazione del farmaco.
Civarenix, invece, è la prima versione equivalente del Champix (Pfizer), tornato in commercio soltanto lo scorso anno dopo una sospensione risalente al 2021 (fu ritirato dal mercato dopo il riscontro di nitrosamine in diversi lotti). Nonostante le differenze nella posologia e nello schema terapeutico, entrambi i farmaci si accingono ad approdare sul mercato con l’obiettivo di offrire una opportunità più accessibile per gli italiani che intendono smettere di fumare.
La citisina, al momento, parte con il vento alle spalle. Negli ultimi anni le prescrizioni – destinate a maggiorenni, al primo trattamento farmacologico per smettere di fumare e dopo un adeguato counseling psicologico – sono cresciute in maniera significativa. L’evoluzione regolatoria ha poi fatto il resto. Vale come esempio quanto reso noto dalla Asl di Torino, secondo cui le richieste pervenute al Centro antifumo sono state 250 in tutto il 2025 e 150 soltanto nel mese di marzo 2026 (a breve distanza dalla decisione dell’Aifa). Sul piano clinico, d’altra parte, i risultati sono incoraggianti.
I tassi di cessazione sintetizzati da una revisione della Cochrane risalente al 2023 oscillano tra il quaranta (a un mese dalla fine del trattamento) e il cinquanta per cento (sei mesi più tardi), a fronte di un dieci per cento rilevabile tra chi punta tutto sulla volontà per smettere di fumare.
Ma in realtà i dati raccolti nella pratica clinica – sia quelli presentati lo scorso anno al congresso della European respiratory society (Ers) da un gruppo di specialisti dell’ospedale universitario di Creta sia quelli relativi all’esperienza dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano pubblicati su Tumori journal – portano a immaginare un successo rilevabile in oltre sei casi su dieci a tre mesi dalla fine della terapia.
Ma l’accesso rischia di essere un rebus
In attesa che le decisioni assunte dall’Aifa si riverberino anche sul mercato – nel momento in cui scriviamo le procedure di acquisto da parte di Asl e Regioni stanno procedendo a rilento – c’è però un rebus che riguarda la citisina.
Nonostante la disponibilità del Defucitan, in Italia quasi tutti i pazienti che hanno fatto ricorso al farmaco di origine vegetale si sono affidati alle preparazioni galeniche. Più economiche (70 euro per duecento compresse, contro i 110 per una confezione di Recigar) e con uno schema terapeutico prolungato (quaranta giorni) che nella pratica clinica – come dimostrato da uno studio pubblicato su Tumori Journal nel 2023 – si è rivelato più efficace rispetto allo standard previsto con il farmaco industriale (venticinque giorni).
Da qui l’inizio dei dubbi. Il primo dei quali è il seguente: una volta che il Recigar inizierà a essere distribuito, sarà possibile per le farmacie continuare a produrre il galenico? A norma di legge, no (il caso del Viagra dei primi anni 2000 è ancora vivo nella mente dei farmacisti). Nella pratica, però, al momento non sono da escludere eccezioni (legate a una possibile variazione del dosaggio, con sicurezza ed efficacia a quel punto nuovamente in discussione).
Venendo al secondo punto: con un trattamento di durata inferiore (Recigar) e una prescrizione non ripetibile, quanto pesa il rischio di ottenere risposte terapeutiche meno soddisfacenti? Il costo più elevato del prodotto industriale potrebbe far desistere coloro che ricadranno dopo il primo ciclo di trattamento (a carico dello Stato), anche se Laboratorio Farmaceutico Ct sta lavorando per una estensione della rimborsabilità.
Da un lato, dunque, “il fatto che la citisina diventi gratuita abbatte una barriera concreta: ci aspettiamo di raggiungere ancora più persone che vogliono smettere”, afferma Maria Papale, responsabile dell’unità operativa di fisiopatologia respiratoria e dell’ambulatorio per la cessazione del tabagismo dell’Irccs Istituto nazionale tumori Regina Elena di Roma.
Dall’altra esistono rischi legati a tassi di risposta più bassi e all’impossibilità di ripetere il trattamento in caso di ricaduta. Un’ipotesi tutt’altro che remota, se si stima che pure con l’approccio combinato (farmaci più supporto psicologico) in media più del sessanta per cento ricade dopo un’astinenza di 6-12 mesi.
Terapie a confronto
A fronte di un ventaglio di opportunità divenuto ampio e complesso, anche per i clinici vi è una sfida alle porte: come conciliare opportunità e pragmatismo a beneficio dei fumatori?
“Con l’arrivo dell’autunno questa nuova fase per chi si adopera per limitare l’impatto del fumo sulla popolazione entrerà nel vivo – aggiunge Boffi, che dirige il centro antifumo dell’Irccs Istituto nazionale dei tumori di Milano –. Avere più farmaci a disposizione chiama gli specialisti a dover scegliere l’approccio indicato per ogni persona in maniera più sartoriale”.
Guai però a lasciare spazio ad aspettative miracolistiche. “Il tabagismo è una dipendenza e in quanto tale richiede un approccio multidisciplinare che vada oltre la semplice prescrizione. La strategia che si è dimostrata più efficace, non soltanto nella cessazione anche nel mantenimento della stessa, è la terapia integrata basata su ricorso al farmaco e intervento psicologico”. Quanto al confronto tra possibili rimedi farmacologici, “nella gamma di quelli usati dai centri antifumo ce ne sono comunque anche altri: è il caso del bupropione e dei prodotti sostituitivi della nicotina: sotto forma di cerotti, spray sublinguali, gomme e caramelle”, chiarisce lo specialista.
Le alternative già disponibili hanno però finora stentato a decollare, per diverse ragioni. Nel caso dei sostituti della nicotina, il prezzo ha rappresentato finora il principale deterrente per i fumatori (2-300 euro per i 2-3 mesi di trattamento previsti). Quanto ai farmaci a base di buproprione (entrambi commercializzati da Gsk), Zyban è prescrivibile a chi vuole smettere di fumare, ma la sua disponibilità è a macchia di leopardo. Wellbutrin, invece, è tuttora rimborsato soltanto come antidepressivo (fascia A).
Motivo per cui l’uso nella disassuefazione da fumo (nonostante lo stesso principio attivo dello Zyban) è da considerarsi off label a tutti gli effetti. Capitolo vareniclina (con un effetto antagonista della nicotina tre volte più potente rispetto alla citisina, ma anche meno ben tollerata): la rimborsabilità era stata autorizzata soltanto per pazienti con broncopneumopatia cronica ostruttiva o con pregresse patologie cardiovascolari.
Di conseguenza l’uso del farmaco in prevenzione primaria è risultato di fatto quasi un’eccezione. Un limite oltre cui si potrà invece andare d’ora in avanti, alla luce delle decisioni riguardanti Recigar e Civarenix: erogabili dal servizio sanitario anche a persone non affette da patologie correlate all’abitudine tabagica, purché di età compresa tra 18 e 65 anni (non sono stati condotti sufficienti studi su sicurezza ed efficacia in adolescenti e anziani con età superiore).
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