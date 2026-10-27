Farmaci oncologici: se le carenze (da occasionali) diventano strutturali

C’è un momento, nella vita di un reparto di oncologia, che chi non lo vive fatica a immaginare. È quello in cui un farmaco che hai prescritto per vent’anni, ogni settimana, non si trova più. Non un farmaco innovativo da decine di migliaia di euro, ancora in attesa di rimborso.

Un chemioterapico vecchio, a basso costo, che fa parte della cassetta degli attrezzi di qualsiasi oncologo. È successo, nella prima metà del 2026, con il docetaxel, che usiamo ogni giorno nel tumore della mammella, del polmone, della prostata.

Quando ciò accade, la domanda che ci poniamo davanti al paziente non è teorica: come garantire la continuità del trattamento a questa persona?

Un’emergenza che si ripete non è più tale

La parola emergenza implica qualcosa di imprevisto e transitorio. Le carenze di farmaci oncologici non sono più né l’una né l’altra cosa.

Come già raccontato su queste colonne da Nicola Nigri, si ripresentano con una regolarità che le qualifica come una condizione strutturale del sistema e non (più) come un incidente. Il dato della ricorrenza è la prova più solida. Non si tratta di episodi isolati che, sommati, danno l’impressione di un problema: si tratta degli stessi farmaci che tornano carenti a distanza di pochi anni.

A livello europeo, i Paesi dell’Unione sono rimasti criticamente a corto di 136 medicinali tra il gennaio 2022 e l’ottobre 2024 e il 2023 e il 2024 hanno fatto registrare livelli record di carenze segnalate. Quando un fenomeno si ripresenta su un ciclo pluriennale, e colpisce ripetutamente le stesse categorie di prodotti, smette di essere un’emergenza da tamponare e diventa un tratto prevedibile – e quindi prevenibile – del sistema.

Il caso del docetaxel lo illustra meglio di qualsiasi statistica – non come un episodio chiuso, ma come una sequenza che si trascina da mesi senza soluzione. Tra aprile e maggio 2026 sono entrati in carenza contemporaneamente più formati prodotti da Accord (per “problemi regolatori”, “motivi commerciali” e “problemi produttivi”, su confezioni diverse) e da Aurobindo (per “problemi produttivi” e “distribuzione contingentata”).

Con l’elenco dell’Agenzia italiana del farmaco (Aifa) aggiornato al 2 ottobre, buona parte di queste voci risulta ancora aperta, senza una data di fine dichiarata. Nel frattempo Aurobindo ha già comunicato l’attesa di una nuova carenza a partire dal 12 agosto.

Le dimensioni del fenomeno

Il preavviso è imposto dalla nuova normativa europea proprio per dare tempo al sistema di reagire.

In questo caso suona però come la conferma che il problema non si sta chiudendo, ma rinnovando. Non è un guasto passeggero: è il segnale che un farmaco maturo sta diventando economicamente poco interessante (per chi lo produce). E che il sistema, più che affrontare una crisi, ne sta gestendo una versione permanente.

Quanto è grande il fenomeno? Secondo l’Aifa, circa il 15 per cento delle carenze attualmente in elenco riguarda prodotti oncologici. È un numero che, da solo, potrebbe far pensare a un problema di nicchia. Ma è una cifra ingannevole, perché conta i codici di autorizzazione, non il peso clinico: l’oncologia rappresenta circa il 47 per cento della spesa farmaceutica ospedaliera e la metà delle dosi giornaliere somministrate in ospedale.

Quindi una carenza in questo comparto pesa, sul piano assistenziale, molto più di quanto quel 15 per cento lasci intendere. C’è poi un dato che dovrebbe far riflettere chiunque si occupi di programmazione sanitaria: in circa un terzo dei casi di carenza oncologica non esiste alcuna alternativa terapeutica. Non è quindi solo una questione di disagio organizzativo, ma di trattamenti che semplicemente non hanno un piano B.

Su queste basi, una stima conservativa — costruita su assunzioni esplicite, non un dato di registro — colloca tra cinquantamila e centomila le terapie a rischio ogni anno di interruzione o modifica non programmata. Dietro ogni numero, un paziente e un calendario di trattamento da rincorrere.

Le vere cause: una filiera sempre più fragile

Per capire perché accade, conviene smettere di considerare le carenze come una serie di incidenti scollegati e leggerle come l’esito prevedibile di due dinamiche strutturali.

La prima è la concentrazione della produzione. I principi attivi dei chemioterapici generici iniettabili sono oggi fabbricati in un numero ristretto di siti, in larga parte asiatici. Quando uno di questi si ferma – per un problema di qualità, un’ispezione, un evento logistico – non esiste una capacità di riserva pronta a subentrare. La fragilità non è nel singolo stabilimento: è nell’aver costruito una catena senza ridondanza.

L’Italia ne ha già fatto esperienza concreta: durante la lunga carenza di Oncaspar (2018-2023) si è dovuto ricorrere all’importazione di asparaginasi non autorizzata nell’Unione europea, pur di non lasciare scoperti i pazienti. La seconda dinamica è economica e ci riguarda da vicino perché nasce da scelte pubbliche. Il modello di acquisto basato sul solo massimo ribasso, con aggiudicazione a un unico fornitore, comprime progressivamente i margini dei produttori.

Il meccanismo è più sottile del semplice ribasso una tantum. Nelle gare a rinnovo periodico, la base d’asta della tornata successiva tende infatti a essere ancorata al prezzo già aggiudicato in quella precedente, non al prezzo di partenza originario. Lo sconto strappato ieri diventa così il tetto massimo di oggi e il prezzo-pavimento scende di tornata in tornata, scollegandosi progressivamente dai costi reali di produzione.

Così fino al punto in cui, raggiunta una soglia, nessun produttore presenta più offerta e il lotto va deserto. Per un farmaco coperto da brevetto, questo è sostenibile; per un citostatico generico iniettabile (venduto a pochi euro a flaconcino) arriva un punto in cui la fornitura continua non conviene più. Il produttore non fallisce: decide di smettere. È esattamente ciò che la dicitura “motivi commerciali” nell’elenco dell’Aifa mette nero su bianco. Qui si annida il paradosso che amplifica il danno ed è il punto che dovrebbe orientare ogni scelta di politica degli acquisti. I farmaci più esposti alle carenze sono proprio quelli che pesano meno sul bilancio e di più sulla pratica clinica. Rielaborando le tabelle del rapporto OsMed 2024 dell’Aifa, gli oncologici fuori brevetto (citostatici iniettabili classici, terapia endocrina ormai genericata, biosimilari) rappresentano circa tre quarti dei volumi consumati in dosi giornaliere. Eppure pesano poco più di un decimo della spesa della categoria.

La vulnerabilità dei sali di platino

Il resto, oltre l’ottanta per cento di una spesa che sfiora i 5,5 miliardi di euro, è concentrato su un pugno di farmaci innovativi ancora coperti da brevetto. È un’asimmetria dalle conseguenze precise. Comprimere ulteriormente il prezzo dei farmaci fuori brevetto produce risparmi fiscali trascurabili, ma vi concentra un rischio clinico di fornitura sproporzionato: si rischia la continuità dell’ossatura quotidiana della chemioterapia per guadagnare pochi centesimi a dose. Si minimizza, in altre parole, la voce di spesa più piccola proprio dove il danno potenziale è più grande.

Il precedente che ha reso il meccanismo visibile su scala di sistema è la crisi dei sali di platino del 2023 e tiene insieme entrambe le dinamiche. Cisplatino e carboplatino sono l’ossatura del trattamento di gran parte dei tumori solidi – polmone, ovaio, testa-collo, vescica, testicolo, diverse neoplasie che colpiscono organi dell’apparato digerente – e per molti schemi curativi non esiste alternativa equivalente. Sono due generici iniettabili venduti a pochi euro a flaconcino.

Nella primavera del 2023, l’ispezione di un singolo stabilimento che non aveva superato gli standard di qualità, con la conseguente sospensione produttiva, bastò a innescare una carenza propagatasi a tutto il sistema statunitense: una rilevazione del National comprehensive cancer network (Nccn) su 27 centri oncologici di riferimento trovò il 93 per cento delle strutture a corto di carboplatino e il settanta per cento a corto di cisplatino. E per il carboplatino soltanto il 64 per cento dei centri riuscì a tenere tutti i pazienti sul regime previsto.

Che un solo sito potesse mettere in crisi la chemioterapia di un intero Paese è la conseguenza di anni in cui margini compressi hanno scoraggiato qualsiasi ridondanza produttiva. È la dimostrazione plastica del paradosso: farmaci irrinunciabili e insostituibili, ma trattati come merci qualsiasi. E per questo vulnerabili proprio dove servono di più.

Cambiare paradigma: dalle gare sul prezzo alla resilienza

Se le cause sono strutturali, le risposte non possono essere la gestione caso per caso. Servono due interventi che agiscano sul disegno del sistema e non sull’ultima emergenza.

Il primo è un sistema di scorte strategiche su tre livelli — istituzionale, regionale e nazionale — per i farmaci critici privi di alternativa. Non occorre accumulare tutto ovunque, ma costruire un cuscinetto calibrato che dia il tempo di reagire quando un fornitore salta: senza che la reazione ricada sul paziente in trattamento.

Il secondo è una riforma degli acquisti pubblici che superi la logica del solo prezzo, con tre criteri portanti: introdurre requisiti di resilienza della filiera tra i parametri di gara, rendere obbligatoria la pluralità dei fornitori per i farmaci critici (evitando il fornitore unico) ed escludere i medicinali oncologici essenziali dalle gare al solo massimo ribasso.

Che il legame fra gara e fornitura sia reale lo conferma lo stesso elenco dell’Aifa, anche fuori dall’oncologia: il produttore del miorilassante dantrolene sodico dichiara esplicitamente di garantire le forniture esclusivamente alle strutture con gare aggiudicate e in corso di validità. È un meccanismo strutturale del sistema degli acquisti pubblici, non un’eccezione isolata e non c’è ragione di credere che l’oncologia ne sia esente.

La gara non determina soltanto il prezzo: determina chi resta sul mercato e chi no. Sarebbe disonesto presentare queste misure come gratuite o prive di controindicazioni, e vale la pena dirlo apertamente a un pubblico di decisori. La pluralità di fornitori può alzare i costi unitari rispetto all’aggiudicazione secca al ribasso. Le scorte immobilizzano capitale, occupano spazi, e possono andare incontro a scadenza se mal dimensionate.

Sono criticità vere. Ma vanno messe sull’altro piatto della bilancia rispetto al costo – clinico, organizzativo ed economico – di una terapia interrotta: la rimodulazione di uno schema, il ricorso a un’importazione d’urgenza, il tempo del personale speso a cercare alternative, il danno per il paziente. La domanda corretta non è “quanto costa la resilienza”, ma “quanto ci costa già oggi la sua assenza”.

Il Critical Medicines Act e ciò che lo precede

Questo ragionamento, fino a poco tempo fa confinato al dibattito nazionale, ha trovato una cornice europea.

Il Critical Medicines Act non è un fulmine a ciel sereno: è l’ultimo anello di una catena di interventi nata dalla pandemia, quando tra il 2020 e il 2022 la fragilità delle catene di approvvigionamento europee è diventata evidente. Da quella lezione sono discese la strategia farmaceutica per l’Europa (novembre 2020) e il Pharmaceutical package del 2023, che ha riformato la legislazione farmaceutica dell’Unione, introducendo l’obbligo di un preavviso di sei mesi per le carenze attese.

Su questo sfondo, aggravato dai livelli record di carenze del 2023-2024 e dalle tensioni geopolitiche, è arrivata la proposta della Commissione (marzo 2025) per rafforzare la produzione di medicinali critici nell’Unione. Il 12 maggio 2026 Parlamento e Consiglio ne hanno raggiunto un accordo politico provvisorio (al momento in cui si scrive si attende l’adozione formale).

La portata è significativa perché sposta l’asse del ragionamento europeo dalla pura concorrenza di prezzo alla diversificazione e affidabilità delle fonti: in sede di acquisto pubblico, per i medicinali critici, gli Stati membri dovranno sostenere la resilienza delle catene e la pluralità delle fonti di approvvigionamento. È la stessa logica delle due proposte nazionali descritte sopra: il Critical Medicines Act ne offre la copertura giuridica.

Che non si tratti di teoria lo dimostrano i due Paesi che hanno già legiferato, anticipando l’Unione su entrambi i fronti. La Francia ha scelto la via delle scorte: dal settembre 2021 i produttori di medicinali di rilevante interesse terapeutico devono mantenere una riserva di due mesi sul mercato nazionale, elevata a quattro mesi per i farmaci con carenze ricorrenti (oggi 748 prodotti) e l’Agenzia nazionale per la sicurezza dei farmaci e dei prodotti sanitari (Ansm) ha mostrato che l’obbligo ha denti veri, comminando nel settembre 2024 sanzioni per quasi 8 milioni di euro a undici aziende inadempienti. La Germania ha agito sul versante delle gare: la legge anti-carenze del 2023 ha imposto sei mesi di scorta nei contratti per i generici e, soprattutto, ha reso la produzione europea un criterio di aggiudicazione accanto al prezzo (inizialmente per gli antibiotici, ma la strategia farmaceutica tedesca prevede già di estenderlo, in via prioritaria, proprio ai farmaci oncologici).

Sono esattamente le due leve proposte per l’Italia, già operative oltre confine. L’esperienza europea offre però anche un avvertimento e il Critical Medicines Act nasce in parte per rispondervi. Le scorte nazionali decise in ordine sparso possono diventare un gioco a somma zero: l’obbligo tedesco sui sei mesi di antibiotici, è stato osservato, rischia di dirottare verso i magazzini tedeschi medicinali essenziali sottraendoli ai Paesi dell’Europa centro-orientale, già più fragili.

È la ragione per cui la risposta non può fermarsi al livello nazionale: serve un coordinamento europeo che eviti che la resilienza di un sistema si costruisca sulla scarsità di un altro. Qui il Critical Medicines Act introduce un meccanismo concreto sul versante degli acquisti congiunti: su richiesta di almeno cinque Stati membri, la Commissione potrà organizzare una gara unica per conto di tutti i Paesi coinvolti (un modello ispirato agli acquisti comuni dei vaccini in pandemia).

Restano sul tavolo i punti più controversi, in particolare il coordinamento delle scorte fra Stati, dove lo scambio di informazioni resta su base volontaria. La sovranità sanitaria nazionale, su questo, ha tenuto. Per l’Italia la direzione è ormai tracciata a livello continentale. Occorre muoversi in anticipo, adeguando i criteri di gara e dimensionando le scorte critiche, per farsi trovare pronti anziché rincorrere. E poiché il luogo di produzione peserà sempre più nella competizione delle gare, si aprono spazi anche per un riposizionamento industriale delle produzioni critiche sul territorio europeo.

Da una politica delle crisi a una politica industriale del farmaco

Conviene allora guardare al quadro d’insieme. La carenza di un antitumorale maturo non è un evento sfortunato da tamponare. È piuttosto il sintomo di un modello che ha trattato a lungo il farmaco essenziale come una commodity, da aggiudicare al prezzo più basso: dimenticando che la disponibilità ha un valore in sé.

Ripensare la governance dei farmaci critici significa accettare che la sicurezza dell’approvvigionamento ha un costo e sostenerlo consapevolmente, componendo grandezze in tensione fra loro – sostenibilità economica, concorrenza sui prezzi, sicurezza degli approvvigionamenti, tutela del paziente – anziché ottimizzarne una sola.

Per il decisore pubblico la priorità è chiara, e si può riassumere in una scelta di metodo. Possiamo continuare a scoprire le carenze quando il farmaco è già finito e l’oncologo è davanti al paziente a cercare una soluzione che non c’è. Oppure possiamo costruire un sistema che le anticipa: che sa quali farmaci sono insostituibili, ne presidia la fornitura con scorte e pluralità di fornitori, premia la resilienza tanto quanto il prezzo.

La prima è una politica delle crisi. La seconda è una politica industriale del farmaco. Il docetaxel, e i pazienti che ogni giorno ne hanno bisogno, ci dicono che non è più rinviabile.