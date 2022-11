Grünenthal conclude l’acquisizione di una terapia per la carenza di testosterone da Bayer per 495 milioni di euro

Grünenthal ha annunciato il completamento con successo dell’acquisizione di una terapia a base di testoterone (nome commerciale Nebido) da Bayer per 495 milioni di euro. Nel luglio 2022, Grünenthal e Bayer hanno annunciato di aver stipulato un accordo definitivo per la vendita del farmaco, con scadenza prevista entro la fine del 2022 a seguito del soddisfacimento delle consuete condizioni di chiusura, inclusa l’approvazione da parte delle autorità garanti della concorrenza.

L’impatto sulla popolazione

“La carenza di testosterone colpisce un uomo su sei con più di 50 anni; rappresentando un onere significativo”, ha affermato Gabriel Baertschi, Ceo Grünenthal. “Con il completamento di questo accordo, ora possiamo lavorare per portare questo trattamento significativo a un numero ancora maggiore di persone a livello globale”.

Le approvazioni

Il medicinale è approvato e commercializzato in oltre 80 paesi. La protezione del brevetto è in vigore fino a marzo 2024 nell’Ue e fino a maggio 2027 negli Stati Uniti. Si tratta di un farmaco utilizzato per il trattamento dell’ipogonadismo maschile.

La strategia

Per Grünenthal, riporta una nota, si tratta della seconda acquisizione più grande nella storia dell’azienda. Segna un passo nella strategia dell’azienda nel rafforzare ulteriormente la sua base di entrate per investire in progetti di ricerca e sviluppo sul dolore, area terapeutica in cui si focalizza principalmente. Grünenthal assumerà immediatamente la commercializzazione e la fornitura per la maggior parte dei mercati europei e latinoamericani. Nei restanti mercati, Bayer continuerà a commercializzare il prodotto per conto di Grünenthal fino al completamento della transizione. L’operazione è stata finanziata in contanti e da 200 milioni di euro.