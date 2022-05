Ibsa acquisisce la britannica Pharmasure e si rafforza nel Regno Unito

Ibsa acquisisce Pharmasure e rafforza la sua presenza nel mercato britannico. La multinazionale farmaceutica svizzera ha acquisito il 100% del capitale sociale del suo distributore britannico. L’accordo, riporta una nota della società ticinese, è stato concluso a inizio maggio e il nome della società cambierà in Ibsa Pharma ltd. L’importo dell’operazione non è stato rivelato.

La strategia

“Tale acquisizione rientra nella strategia del Gruppo, volta a rafforzare la propria struttura commerciale attraverso l’apertura di proprie filiali. Il Regno Unito riveste un’importanza strategica per il Gruppo Ibsa, e l’acquisizione di Pharmasure consentirà all’azienda di accelerare ulteriormente la crescita delle sue attività nel settore della fertilità, oltre a includere le sue altre aree terapeutiche e nuovi prodotti nel portfolio di Ibsa Pharma”, ha commentato Arturo Licenziati, presidente e amministratore delegato del gruppo Ibsa.

Pharmasure e la medicina riproduttiva

Pharmasure è tra i principali player del mercato della medicina riproduttiva nel Regno Unito, e sta riscontrando un grande successo grazie alla commercializzazione e alla distribuzione dei prodotti Ibsa. “Grazie a questa operazione, Pharmasure crescerà più rapidamente, con un conseguente significativo aumento delle opportunità per il business e per i nostri collaboratori” – spiega Terry Sullivan, fondatore e Amministratore Delegato di Pharmasure.

Il nuovo assetto

Dopo l’acquisizione, Terry Sullivan manterrà la sua posizione di amministratore delegato. Sarà affiancato fin da subito da Steven Knapp, al quale nel corso dei prossimi mesi sarà trasferita la piena responsabilità della gestione dell’azienda.