Il Gruppo Sapio si rafforza nel Regno Unito con l’acquisizione di Medical gas solutions
Rafforzare la strategia di lungo termine del Gruppo nel settore del riempimento delle bombole di gas medicinali, aumentando operatività e affidabilità
È questo l’obiettivo che ha portato il Gruppo Sapio (tramite la controllata Baywater healthcare) a completare l’acquisizione di Medical gas solutions (Mgs), società britannica specializzata nella fornitura di una miscela di medicinale di protossido di azoto e ossigeno.
Contribuire allo sviluppo dei sistemi sanitari nazionali
L’acquisizione – riporta una nota dell’azienda – è coerente con le priorità strategiche del piano Rise, che ha l’obiettivo di contribuire allo sviluppo dei servizi sanitari nazionali con soluzioni sempre più affidabili e di elevata qualità. Secondo i termini dell’accordo, Mgs continuerà a operare come entità separata, mantenendo le attuali sedi operative.
Investimenti mirati per crescita sostenibile
“L’acquisizione di Mgs è in linea con i nostri piani di crescita e con l’obiettivo di Sapio di accrescere il ruolo di protagonista nel settore healthcare a livello europeo – spiega Mario Paterlini, Ceo del Gruppo Sapio. Siamo infatti convinti che una crescita sostenibile passi attraverso investimenti mirati, capaci di ampliare le nostre competenze, rafforzare la resilienza operativa e sostenere lo sviluppo di lungo periodo dei Sistemi sanitari nazionali. Con Mgs consolidiamo la piattaforma di Baywater nel Regno Unito e poniamo le basi per una crescita continua nel Paese”.
Adam Sullivan, Ceo di Baywater Healthcare, ha aggiunto: “L’ingresso di Mgs nel Gruppo rafforza la nostra capacità di creare nuove opportunità di crescita e innovazione”.
SEGUICI SU