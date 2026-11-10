Il ruolo dell’Asia nel futuro del settore biofarmaceutico

LʼAsia è oggi tra i principali motori del pro­gresso biofarmaceutico globale, superando gli Stati Uniti e l’Europa in termini di crescita della pipeline, numero di brevetti e sviluppo di terapie di nuova generazione.

In soli cinque anni, l’Asia ha ampliato la sua quota della pipeline inno­vativa globale dal 28 al 43%. Un tempo considerata soprattutto un polo produttivo, l’Asia rappresenta una fonte sempre più importante per terapie di nuova generazione, nuove modalità terapeutiche e part­nership globali: nel 2024, ha ottenuto quasi due terzi dei brevetti biotech concessi – cinque volte la quota dell’Europa – e ha contribuito a circa un quarto degli accordi di out-licensing globali.

L’emergere dell’Asia come hub dell’innovazione biofarmaceutica poggia sul sostegno governativo, su profonde competenze scientifiche e modelli di progettazione dei trial, di licensing e di collaborazione sempre più aderenti agli standard internazionali.

Cina capofila

All’interno del continente, la Cina svolge oggi il ruolo di capofila: rappresenta il 29% della pipeline innovativa globale e sviluppa nuovi farmaci in tempi più rapidi rispetto alle medie del settore. Anche la Corea del Sud sta crescendo, con un numero sempre maggiore di approvazioni Fda, accordi di out-licensing e riforme normative a sostegno del settore.

Singapore, inoltre, si è rita­gliata un ruolo importante nella ricerca biomedica, mentre l’India si sta rapidamente spostando dai farmaci generici alla R&S di nuovi farmaci. Ciascun mercato si trova a un livello di maturità differente, ma tutti stanno compiendo un chiaro percorso di innovazione. E, nel suo complesso, il continente asiatico potrebbe diventare il prossimo polo di riferimento per il settore.

La metrica utilizzata da McKinsey

Per valutare i progressi dei mercati biofarmaceutici asiatici sul fronte dell’innovazione, McKinsey ha messo a confronto due dimensioni complemen­tari: la scala dell’attività biofarmaceutica e il livello delle competenze, dalla ricerca di base e scoperta (discovery) fino allo sviluppo, produzione e com­mercializzazione (si veda il grafico). I mercati asiatici mostrano punti di forza differenti e complementari lungo l’intera catena del valore: la Cina e la Corea del Sud presentano competenze a scala nella sco­perta, nello sviluppo e nella produzione avanzata di biologici, supportate da ecosistemi consolidati di Contract Research Organization (CRO) e Con­tract Development & Manufacturing Organization (Cdmo).

Giappone guida la ricerca di base

Il Giappone è il punto di riferimento nella regione per la ricerca di base, quella traslazionale e nella commercializzazione a livello globale, mentre Singapore offre competenze mirate nella fase iniziale dell’innovazione e nella produzione specialistica di biologici e terapie geniche. L’India mostra com­petenze consolidate nella produzione di farmaci tradizionali e sta gradualmente espandendo la sua presenza nell’innovazione. In questo contesto, emerge un sistema di competenze distribuito, in cui ogni mercato offre punti di forza specifici che le aziende possono combinare in base alla modalità terapeutica, all’area di cura e agli obiettivi di sviluppo.

Pur procedendo ciascuno al proprio ritmo, i Paesi della regione mostrano alcuni elementi in comune. I governi locali si sono impegnati nel lungo periodo a favore dell’innovazione biofarmaceutica, i capitali privati sono in ripresa e le competenze scientifiche stanno maturando – dalla produzione e sperimen­tazione clinica fino allo sviluppo di nuovi farmaci e al loro ingresso sui mercati globali. Questi Paesi stanno inoltre puntando ad attrarre talenti internazionali, allineare le normative agli standard del settore e rafforzare le infrastrutture per i trial clinici.

Dalla domanda iniziale alla scoperta di un farmaco sperimentale

A titolo di esempio, la Cina presenta cicli di sviluppo, che vanno dalla scoperta iniziale alla domanda di un nuovo farmaco sperimentale (IND), dal 50 al 70% più rapidi rispetto al resto del mondo. Questo per una combinazione di fattori, tra cui flussi di lavoro condotti in parallelo e una rete capillare di Contract Research Organization (CRO).

Nello sviluppo clini­co, il reclutamento dei pazienti è spesso da due a cinque volte più veloce rispetto agli standard di Stati Uniti e Unione Europea, grazie a bacini ampi e concentrati, centri di sperimentazione con risorse dedicate e capacità cliniche in via di maturazione. Anche sul piano regolatorio, la Cina ha compiuto passi importanti, tra cui l’adesione all’International Council for Harmonisation (ICH), l’organismo che armonizza i requisiti tecnici per i farmaci a uso umano, e il quadruplicamento del personale del Centro per la valutazione dei farmaci (CDE).

Queste iniziative hanno ridotto i tempi di approvazione da 4,5 anni nel 2018 a circa un anno nel 2023. Il go­verno cinese ha inoltre istituito più di una dozzina di hub per l’innovazione biotecnologica, ciascuno supportato da finanziamenti pubblici dedicati. Tra il 2019 e il 2024, le aziende biofarmaceutiche cinesi hanno raccolto 26 miliardi di dollari da private equity e venture capital, e oltre 80 società si sono quotate in borsa nello stesso periodo.

Il ricorso alle partnership strategiche

Tornando al continente asiatico nel suo complesso, tra i principali modelli di crescita adottati dalle aziende biofarmaceutiche locali figurano le part­nership strategiche. Una combinazione di out-li­censing puro e creazione di competenze globali interne che prevede la collaborazione con realtà internazionali per l’ingresso sul mercato. Questo approccio può includere la co-progettazione e la co-commercializzazione o co-creazione di un prodotto, con entrambe le parti che ne condivi­dono costi, rischi e potenziale valore.

Le aziende biofarmaceutiche asiatiche contribuiscono a circa il 30% delle partnership globali e si prevede che questa tendenza accelererà nel breve termine, rap­presentando un’opportunità anche per le aziende europee. Questa evoluzione potrebbe ridisegnare il modo in cui i farmaci vengono scoperti e sviluppati nel mondo. Per gli investitori e le aziende inter­nazionali l’Asia non è più un mercato periferico, ma un polo strategico in cui si concentreranno le prossime opportunità. Alcune aziende si stanno già muovendo in questa direzione.

L’acquisizione nel 2024 da parte di AstraZeneca di Gracell Bio­technologies, azienda di terapia cellulare fondata in Cina, è uno degli esempi che dimostrano come l’innovazione di origine asiatica stia entrando nelle pipeline globali. Ciò che distingue questi mercati non è solo il loro progresso, ma anche il modo in cui i rispettivi punti di forza si integrano. Una terapia sviluppata in Cina, per esempio, potrebbe beneficiare della produzione di grandi molecole in Corea del Sud, o combinare il lavoro condotto nelle fasi iniziali con i punti di forza dell’India nella formulazione e nella produzione su scala com­merciale.

Messe a sistema, queste competenze complementari e integrate danno vita a una catena del valore regionale capace di generare un van­taggio competitivo superiore a quello dei singoli Paesi, rafforzando il posizionamento del continente asiatico nello scenario globale.

*Senior Partner McKinsey

**Senior Knowledge Expert, McKinsey