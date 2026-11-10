Immunologia: Argenx acquisisce la statunitense Unnatural products per 1,15 miliardi di dollari

Argenx ha annunciato un accordo definitivo per acquisire Unnatural products (Unp), società biotech statunitense specializzata nella scoperta e nello sviluppo di peptidi macrociclici, per un valore potenziale fino a 1,15 miliardi di dollari.

L’operazione prevede un pagamento iniziale di 550 milioni di dollari in contanti, a cui potranno aggiungersi fino a 595 milioni subordinati al raggiungimento di specifici traguardi di sviluppo e regolatori. Argenx, che già detiene una partecipazione di minoranza in Unp, acquisirà tutte le quote rimanenti.

Una piattaforma tecnologica per ampliare la pipeline

L’acquisizione consentirà ad Argenx di affiancare alle proprie competenze nell’ingegneria degli anticorpi una piattaforma dedicata alla scoperta di peptidi macrociclici, molecole che combinano alcune caratteristiche dei farmaci biologici e delle piccole molecole e che possono offrire nuove opportunità per intervenire su bersagli terapeutici tradizionalmente difficili da raggiungere.

La tecnologia di Unp

Unp ha sviluppato una tecnologia che integra sperimentazione parallela e machine learning per affrontare le complessità della progettazione di queste molecole. L’obiettivo di Argenx è sfruttare tali capacità per sviluppare nuovi trattamenti, potenzialmente somministrabili per via orale o caratterizzati da una durata d’azione prolungata, destinati ai pazienti affetti da gravi malattie immunomediate.

L’operazione consolida una collaborazione scientifica e finanziaria già avviata tra le due aziende. Nel luglio 2025 era stata annunciata una partnership di ricerca su più bersagli terapeutici, che prevedeva potenziali pagamenti legati a milestone fino a 1,5 miliardi di dollari.

Una biotech già nel radar delle Big Pharma

Fondata nel 2016 Unp ha progressivamente attirato l’interesse di importanti gruppi farmaceutici.

Secondo quanto ricostruito da Biospace, la società ha stretto accordi anche con Novartis, Merck e BridgeBio. In particolare, nel 2026 Novartis ha siglato una collaborazione fino a 1,7 miliardi di dollari per sviluppare farmaci diretti a bersagli difficilmente trattabili nell’ambito cardiovascolare.

Mentre nel 2024, Merck ha raggiunto un accordo da 220 milioni di dollari per una collaborazione in oncologia.

Santa Cruz resterà il polo di ricerca sui peptidi

Dopo il completamento dell’acquisizione, il team e il management di Unp continueranno a operare nella sede di Santa Cruz, che diventerà il centro di riferimento di Argenx per la scoperta di peptidi macrociclici.