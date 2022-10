Jazz estende la sua pipeline oncologica e stipula un accordo con Zymeworks

Jazz Pharmaceuticals e Zymeworks hanno stipulato un accordo di licenza esclusivo in base al quale la biofarmaceuticairlandese acquisirà i diritti di sviluppo e commercializzazione di zanidatamab, un anticorpo bispecifico mirato a HER2. Il farmaco ha mostrato molteplici nuovi meccanismi d’azione con un’attività antitumorale in diversi tumori che esprimono HER2, operando sia come monoterapia che in combinazione con chemioterapia e altri agenti. Per Jazz si tratta di un’ulteriore espansione in oncologia, dopo l’accordo di licenza da 1,3 miliardi di dollari con Werewolf Therapeutics all’inizio di quest’anno per acquisire il suo primo candidato immunooncologico.

Commenta Kenneth Galbraith, Presidente e Ceo di Zymeworks: “Zymeworks e Jazz si impegnano a far progredire lo sviluppo di zanidatamab il più rapidamente possibile, per fornire una terapia mirata all’HER2 ai pazienti con tumori difficili da trattare che attualmente hanno opzioni di trattamento limitate”.

I termini dell’accordo

Secondo i termini dell’accordo Jazz riceverà una licenza esclusiva per lo sviluppo e la commercializzazione di zanidatamab negli Stati Uniti, in Europa, in Giappone e in tutti gli altri territori ad eccezione dei territori dell’Asia/Pacifico che Zymeworks ha precedentemente concesso in licenza a BeiGene.

Zymeworks riceverà 50 milioni di dollari come pagamento anticipato, con un secondo pagamento di 325 milioni di dollari a seguire a discrezione di Jazz, nonché ulteriori potenziali traguardi normativi e commerciali per pagamenti potenziali totali fino a 1,76 miliardi di dollari (più royalties sulle vendite nette). Questi includono un pagamento fino a 525 milioni di dollari a Zymeworks al raggiungimento di determinati traguardi normativi e fino a 862,5 milioni di dollari in potenziali pagamenti al raggiungimento di traguardi commerciali. In attesa dell’approvazione, Zymeworks può ricevere royalties a più livelli tra il 10% e il 20% sulle vendite nette di Jazz. La transazione dovrebbe concludersi entro il 2022.

Come funziona Zanidatamab

Zanidatamab si basa sulla piattaforma Azymetric di Zymeworks. Può legare contemporaneamente due epitopi non sovrapposti di HER2 (noto come “legame biparatopico”) e provocare nuovi meccanismi d’azione come il blocco del segnale HER2 doppio e la rimozione della proteina HER2 dalla superficie cellulare: una potente funzione effettrice che porta a un’attività antitumorale nei pazienti.

Attualmente è in corso uno studio pivotal che prevede l’uso di zanidatamab come trattamento di seconda linea per il cancro delle vie biliari esprimenti HER2 (Btc) e come trattamento di prima linea per l’adenocarcinoma gastroesofageo HER2-positivo (Gea). I dati clinici di prima linea per zanidatamab in Btc (HERIZON-BTC-01) sono attesi entro la fine di quest’anno e si spera di fornire una terapia mirata all’HER2 di base per i pazienti con tumori difficili da trattare che attualmente hanno opzioni di trattamento limitate.

Percorsi accelerati

La Fda ha concesso la designazione Breakthrough Therapy per zanidatamab in pazienti con Btc amplificato dal gene HER2 precedentemente trattato e due designazioni Fast Track per zanidatamab, una come agente singolo per Btc refrattario e una in combinazione con chemioterapia standard di cura, per Gea di prima linea . Queste designazioni significano che zanidatamab è idoneo per l’approvazione accelerata, la revisione prioritaria e la revisione continua, nonché la guida della FDA su un programma di sviluppo di farmaci efficiente. Zanidatamab ha anche ricevuto la designazione di Farmaco Orfano dalla Fda per il trattamento dei tumori delle vie biliari e gastriche, nonché la designazione di Farmaco Orfano dall’Agenzia Europea dei Medicinali per il trattamento del cancro gastrico.

Il programma Vision 2025 di Jazz

“L’accordo riflette l’attenzione strategica di Jazz sulle opportunità in cui non solo possiamo applicare tecnologie avanzate per affrontare le esigenze critiche dei pazienti non soddisfatte, ma in cui possiamo anche sfruttare le capacità integrate esistenti di Jazz e l’infrastruttura globale per commercializzarle in modo efficiente” ha affermato Rob Iannone, vicepresidente esecutivo, capo globale di ricerca e sviluppo di Jazz. “Zanidatamab ha il potenziale per contribuire in modo significativo al nostro programma ‘Vision 2025’, in base a cui miriamo a fornire almeno cinque nuove terapie ai pazienti entro la fine del decennio. Siamo lieti di espandere la nostra crescente pipeline oncologica con un programma in fase avanzata”.