Johnson & Johnson punta sull’oftalmologia con l’acquisizione di Ollin Biosciences, società biofarmaceutica statunitense specializzata nello sviluppo di terapie per gravi patologie oculari.

Il gruppo ha annunciato di aver sottoscritto un accordo definitivo per rilevare l’azienda con un pagamento iniziale di 2,2 miliardi di dollari, ai quali potranno aggiungersi fino a circa 1,1 miliardi legati al raggiungimento di determinati obiettivi regolatori e commerciali. Il valore potenziale complessivo dell’operazione arriva così a circa 3,3 miliardi di dollari.

L’acquisizione permetterà a Johnson & Johnson di integrare nella propria pipeline OLN324, un anticorpo bispecifico sperimentale in fase 3, sviluppato per il trattamento di patologie vascolari della retina, tra cui la degenerazione maculare neovascolare legata all’età (wet Amd) e l’edema maculare diabetico (diabetic macular edema, Dme).

OLN324, un anticorpo bispecifico diretto contro VEGF e Ang2

OLN324 è un anticorpo bispecifico di nuova generazione progettato per agire contemporaneamente su due bersagli coinvolti nella patogenesi delle malattie vascolari retiniche: il fattore di crescita endoteliale vascolare (VEGF) e l’angiopoietina-2 (Ang2).

Entrambi contribuiscono ai processi di alterazione della permeabilità vascolare e di accumulo di liquido nella retina, fenomeni che caratterizzano patologie come la degenerazione maculare neovascolare e l’edema maculare diabetico.

Secondo quanto riporto una nota di J&J, OLN324 si distingue per l’elevata potenza nei confronti di Ang2 e per un formato proteico di dimensioni ridotte, definito minibody, che potrebbe favorire un migliore controllo del fluido retinico.

L’obiettivo dello sviluppo clinico è ottenere un controllo più efficace e duraturo della malattia, con la possibilità di prolungare gli intervalli tra le somministrazioni intravitreali. Un aspetto particolarmente rilevante per patologie croniche che richiedono trattamenti ripetuti e un monitoraggio costante.

Un impatto su oltre 40 milioni di persone

Le due principali indicazioni per le quali OLN324 è in sviluppo rappresentano importanti cause di perdita della vista a livello globale.

La degenerazione maculare neovascolare legata all’età è caratterizzata dalla formazione di vasi sanguigni anomali nella regione maculare, con conseguente fuoriuscita di liquidi e possibile compromissione della visione centrale.

L’edema maculare diabetico, invece, è una complicanza della retinopatia diabetica associata all’accumulo di liquido nella macula, che può determinare una riduzione progressiva della capacità visiva. Secondo le stime riportate da Johnson & Johnson, le due condizioni interessano complessivamente oltre 40 milioni di persone nel mondo.