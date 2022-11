JPMorgan lancia un team di venture capital che investirà nel life science

JPMorgan Chase ha lanciato un fondo di venture capital nel settore healthcare. Secondo quanto riporta il Wall street Journal, la banca d’affari americana sta entrando nel mercato in un momento in cui l’innovazione nelle scienze della vita rimane elevata ma gli investimenti si sono allontanati dal ritmo record dello scorso anno.

La banca statunitense ha creato un team di venture capital rivolto alle scienze della vita attraverso J.P. Morgan Private Capital, un gruppo di investimento in equity e private credit all’interno di J.P. Morgan Asset Management.

J.P. Morgan Private Capital, lanciato lo scorso anno, aveva precedentemente creato team di rischio per investire in società in fase di crescita iniziale nei settori dei consumatori, della tecnologia e della tecnologia climatica. Ci sono voluti circa 18 mesi per lanciare il nuovo team nell’healthcare, life sciences private capital, ha affermato Brian Carlin, amministratore delegato di JP Morgan Private Capital.

A quanto pare, JPMorgan sta entrando nel settore quando i finanziamenti di rischio per le scienze della vita e le offerte pubbliche iniziali hanno rallentato, creando opportunità di investimento a valutazioni relativamente basse. “Lo spazio per investire nelle scienze della vita è probabilmente uno quello con le prospettive migliori”, ha affermato Carlin.