L’Europa lancia la prima Spac focalizzata sulla produzione di terapie avanzate

La domanda di terapie avanzate è in forte crescita negli ultimi anni e non è una novità la necessità di aumentarne la produzione per far fronte alle richieste. Lo ricorda alla Reuters Claire Skentelbery, direttore generale del gruppo europeo dell’industria biotecnologica EuropaBio, in occasione del lancio della prima società europea aperta a capitali privati, focalizzata sull’acquisizione di società che producono medicinali per l’industria biotecnologica e farmaceutica.

I target

L’azienda, denominata eureKING ha l’obiettivo di raccogliere 150 milioni di euro e intende quotarsi su Euronext Paris. Ha già identificato circa 40 target che producono farmaci biologici, terapie cellulari e geniche o bioterapici vivi (prodotti biologici che contengono organismi vivi, come batteri per prevenire o curare malattie).

I Cdmo

In quanto Spac (Special purpose acquisition companies), eureKING è una “shell company” quotata in borsa che raccoglie fondi per fondersi con una società privata, rendendola pubblica senza il controllo che viene fornito con un’Ipo tradizionale. I suoi obiettivi sono le organizzazioni di sviluppo e produzione a contratto (Cdmo), che forniscono servizi alle aziende senza le risorse per svolgere tale lavoro internamente.

L’obiettivo di eureKING

L’amministratore delegato di EureKING Michael Kloss, ex capo del comparto diabete di Bayer, ha affermato che la società prevede di ottenere circa tre Cdmo, ciascuno dei quali produrrà circa 50 milioni di euro di entrate annuali in Europa nei prossimi anni. L’ipotesi, a seconda delle dimensioni degli obiettivi, è quella di creare un gruppo che raggiungerà un livello di impresa di circa un miliardo di euro, ha affermato Kloss.

L’azienda spera di costruire una rete di produzione unica per le biotecnologie europee che non necessitano di grandi lotti di prodotti e non sono necessariamente prioritarie dai grandi Cdmo.