Lilly prosegue la sua strategia di acquisizioni nel settore biotech e annuncia un accordo per rilevare Calytrix Bio, società statunitense impegnata nello sviluppo di terapie innovative per alcune neoplasie ematologiche rare.

L’operazione potrebbe raggiungere un valore complessivo di 1,5 miliardi di dollari, rafforzando la presenza del gruppo farmaceutico nell’area dell’ematologia e ampliando il portfolio di candidati terapeutici oltre il business consolidato del diabete e dell’obesità.

I dettagli dell’accordo

Calytrix Bio ha sede nel Massachusetts e annovera tra i propri investitori Westlake BioPartners e Avoro Ventures. Il principale asset della biotech è un anticorpo biparatopico in fase preclinica, progettato per colpire la calreticulina mutata (mCALR), proteina associata allo sviluppo di alcune neoplasie mieloproliferative, tra cui la trombocitemia essenziale e la mielofibrosi.

Queste patologie sono caratterizzate da un’alterazione della produzione delle cellule del sangue nel midollo osseo e possono determinare complicanze anche gravi. Le terapie attualmente disponibili mirano prevalentemente al controllo dei sintomi e alla riduzione delle complicanze, senza necessariamente eliminare le cellule responsabili della malattia.

Un approccio innovativo

L’approccio sviluppato da Calytrix punta invece a intervenire direttamente sui cloni cellulari portatori delle mutazioni di CALR, preservando le cellule sane e la normale ematopoiesi. L’anticorpo è progettato per riconoscere diverse varianti della proteina mutata, comprese quelle di tipo 1 e 2, con l’obiettivo di modificare il decorso della patologia.

Il programma non ha ancora raggiunto la sperimentazione clinica sull’uomo. Restano quindi da dimostrare sicurezza ed efficacia del trattamento.

La strategia di diversificazione di Lilly

L’acquisizione si inserisce in una più ampia strategia di espansione del portfolio Lilly, che sta investendo in nuove piattaforme terapeutiche e aree ad alto bisogno clinico insoddisfatto.

Nel comparto ematologico, il gruppo dispone già di Jaypirca (pirtobrutinib), approvato dalla Food and drug administration statunitense per alcune neoplasie delle cellule B. L’accordo con Calytrix segue inoltre l’acquisizione di Ajax Therapeutics, annunciata nel corso del 2026 per 2,3 miliardi di dollari.

Secondo BioPharma Dive, quella di Calytrix rappresenta la quindicesima acquisizione societaria annunciata da Lilly dall’inizio dell’anno, per un valore complessivo delle operazioni superiore a 30 miliardi di dollari. Un’attività che conferma la volontà del gruppo di affiancare alla crescita trainata dai farmaci metabolici una pipeline sempre più diversificata.