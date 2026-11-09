L’innovazione in oncologia guarda verso la Cina. Quale futuro per l’Europa?

La lanterna cinese si è riaccesa a Oriente, ma illumina un paesaggio molto diverso da quello che l’Occidente era abituato a osservare.

Per decenni la Cina è stata letta come officina, mercato, piattaforma produttiva. Talvolta come retrobottega della globalizzazione farmaceutica. Oggi quella lettura è insufficiente. In oncologia, la Cina è diventata anche un luogo in cui l’innovazione nasce, viene testata, accelera, viene concessa in licenza e traccia una traiettoria globale.

Il riflesso occidentale è spesso binario. Da un lato, l’entusiasmo quasi ingenuo per una nuova sorgente di molecole, piattaforme e capitale scientifico. Dall’altro, una grammatica da guerra fredda industriale: contenere, proteggere, riportare a casa, difendere il primato perduto. Entrambe le narrative colgono qualcosa, ma rischiano di mancare il punto.

L’innovazione oncologica contemporanea non è più una corsa lineare tra nazioni, è più una catena del valore policentrica, nella quale target biologici, piattaforme tecnologiche, studi clinici, capitale, dati regolatori, diagnostica molecolare e accesso ai pazienti si muovono attraverso confini diversi. La domanda non è più chi “vince” l’innovazione, ma chi saprà governarla, trasformandola in beneficio reale, tempestivo e sostenibile per i pazienti.

Il Dragone in ascesa

I numeri spiegano perché il tema non può essere archiviato a guisa di un’eccentricità di moda transitoria. Jp Morgan riporta che nel 2025 quasi la metà degli accordi di licensing biofarmaceutico (di valore pari o superiore a cinquanta milioni di dollari) avrebbe coinvolto aziende cinesi, rispetto a un fenomeno praticamente assente, al massimo filiforme nel 2020.

Nello stesso anno, il valore degli accordi di out-licensing dalla Greater China (Cina continentale, Hong Kong, Macao e Taiwan) ha raggiunto circa 137,7 miliardi di dollari (quasi dieci volte il livello del 2021) e alcune analisi prevedono un’ulteriore crescita del 40-100 per cento nei successivi 18-24 mesi. Una delle aziende multinazionali del farmaco, Pfizer-Innovent, ha riportato investimenti fino a 10,5 miliardi di dollari su 12 programmi oncologici precoci, inclusi anticorpi farmaco-coniugati e anticorpi multispecifici: non un episodio isolato, ma il tassello di puzzle di una trasformazione strutturale.

La geografia dei trial clinici è il punto in cui questa trasformazione diviene palpabile nell’architettura della sperimentazione in oncologia. Secondo Iqvia, nel 2024 le aziende con sede in Cina hanno avviato il 39 per cento degli studi oncologici globali: la quota più alta al mondo. Nei primi sei mesi del 2025, si sono registrati 61 accordi di partnership tra multinazionali internazionali e biotech cinesi per un valore complessivo di 48,5 miliardi di dollari contro i 44,8 miliardi del 2024, un trend in crescita consolidata.

Nondimeno, il dato va letto con cautela: molte sperimentazioni cinesi restano domestiche e non è necessariamente vero che ogni trial locale produce automaticamente evidenza globale. Eppure, il segnale è chiaro: il baricentro operativo dello sviluppo oncologico si è spostato: meno studi globali tradizionali, più sviluppo rapido, denso, spesso “domestico” nella fase iniziale, seguito da licensing e globalizzazione selettiva. Lo spostamento del baricentro dello sviluppo farmaceutico in oncologia non è un dettaglio logistico.

Quali sono i punti di forza della Cina?

La geografia definisce il sistema di sviluppo. Come la pertinenza di popolazione plasma il disegno stesso delle sperimentazioni, il modo in cui si disegnano gli studi, si scelgono i comparatori, si leggono i dati di fase precoce, si valutano i dati in base ai biomarcatori potenzialmente predittivi.

Se è vero che la medicina di precisione restringe le popolazioni eleggibili, nel microcosmo della personalizzazione dal generale al particolare, proprio per questo, allarga la necessità di cooperazione internazionale in ottica di efficientamento. Cooperazione internazionale, tuttavia, significa anche eterogeneità di preparazione e prontezza nel testare i pazienti, disallineamento normativo con disarmonie nazionali, regionali e globali in disciplina di medical device.

Quello che in passato sembrava un vantaggio strategico per la sperimentazione oncologica, oggi diviene forse il motore che favorisce lo spostamento dei trial clinici proprio in Oriente. La Cina ha costruito vantaggi strutturali. Ha grandi reti ospedaliere, volumi elevati, capacità di reclutamento, ecosistemi di contract research organization (Cro) competitivi, screening molecolare in rapida espansione, capitale domestico e una velocità esecutiva che l’Europa fatica spesso a replicare, oggigiorno.

Si riporta che lo sviluppo clinico in Cina possa essere condotto fino a tre volte più rapidamente e a circa metà del costo rispetto all’Europa. Si tratta di un segnale del divario di attrattività che l’Europa non può ignorare.

Ma i rapporti con Usa e Ue rimangono imprescindibili

Questa accelerazione, tuttavia, non rende la Cina autosufficiente. Il suo mercato interno è enorme, ma la sostenibilità economica dell’innovazione cinese dipende dalla capacità di accedere ai mercati globali.

La copertura assicurativa pubblica di base in Cina supera il 95 per cento della popolazione, con oltre 1,32 miliardi di persone iscritte nel 2024. Ma il meccanismo di inclusione nella lista dei farmaci rimborsati a livello nazionale (National reimbursement drug list) comporta una pressione significativa sui prezzi: nel 2024, 89 farmaci negoziati hanno ottenuto l’inserimento con una riduzione media del prezzo del 63 per cento, mentre analisi accademiche indicano riduzioni medie almeno del 44 per cento per i farmaci innovativi negoziati in più cicli.

Il sistema predilige le molecole più sostenibili, spesso spiazzando i blockbuster globali e creando un ulteriore scollamento tra nazionale e globale. Accesso e volume, in Cina, si comprano con sconti profondi. Qui nasce la vera interdipendenza. L’innovazione cinese ha bisogno di Stati Uniti ed Europa per essere remunerata su scala globale. L’industria occidentale, sotto pressione per patent cliff, costi di sviluppo e produttività della ricerca, ha bisogno anche dell’innovazione cinese per alimentare pipeline sempre più fragili.

Secondo Iqvia, la spesa globale per i farmaci oncologici è destinata a crescere da 193 miliardi di dollari nel 2022 a 377 miliardi nel 2027: attendendosi un incremento di circa il 95 per cento. A sostenere questa crescita contribuirà soprattutto l’arrivo sul mercato di circa cento nuovi farmaci antitumorali. Negli ultimi anni, l’ingresso dei biosimilari di bevacizumab, trastuzumab e rituximab ha parzialmente attenuato la dinamica della spesa.

Tuttavia, il prossimo grande punto di svolta sul fronte della competizione dei farmaci che perdono la protezione del brevetto è atteso solo nel 2027, con la perdita della protezione da brevetto del palbociclib. In questo mercato, l’origine geografica della molecola conta meno della capacità di dimostrare valore clinico, ottenere fiducia regolatoria, integrare il test diagnostico, negoziare il prezzo e raggiungere il paziente.

La nuova geografia dell’innovazione oncologica, quindi, non è una sostituzione dell’Occidente con la Cina. È una riallocazione delle funzioni. La Cina origina e sviluppa sempre più asset: questa è la realtà attuale, la dimensione è quella in medias res, non veramente in fieri. Gli Stati Uniti restano il principale mercato economico, il luogo in cui il prezzo può ancora sostenere ritorni molto elevati. L’Europa conserva competenze regolatorie, scientifiche e cliniche di alto livello, ma rischia di diventare un continente eccellente nella valutazione e mediocre nella velocità di accesso.

Il rischio europeo non è soltanto perdere investimenti. È diventare un mercato tardivo: rigoroso ma lento, capace di contenere i prezzi ma non sempre di reinvestire il valore liberato, forte nella regolazione ma frammentato nel rimborso. Il Patients wait indicator della Federazione europea delle industrie farmaceutiche europee (Efpia) mostra che l’accesso ai nuovi farmaci in Europa resta profondamente diseguale (nel 2025 quasi la metà dei medicinali innovativi non risultava disponibile ai pazienti europei e una quota crescente era disponibile con restrizioni).

La questione non è solo legata ai tempi di rimborso (sarebbe fallace rigirare la questione dell’accesso a una esclusiva problematica di tempistica). Il reale snodo critico riguarda il meccanismo in cui le decisioni vengono prioritizzate. Forse, proprio intorno alla tematica del valore si profileranno le opportunità di accesso in Europa, in un ecosistema complesso e frammentario, per ora.

L’Europa tra la Cina e le minacce degli Usa

A questo scenario si aggiunge una nuova e rovente variabile globale: il ritorno negli Stati Uniti di politiche di Most favored nation (Mfn) e international reference pricing. Nel maggio 2025, un ordine esecutivo statunitense ha rilanciato l’obiettivo di allineare i prezzi americani a quelli pagati da altri Paesi sviluppati.

Il dipartimento americano per la salute (Hhs) ha poi definito il target Mfn come il prezzo più basso in un Paese Ocse con prodotto interno lordo pro capite almeno pari al sessanta per cento di quello statunitense. La logica politica è chiara: ridurre il divario tra prezzi americani e prezzi internazionali. L’effetto sistemico, però, può essere meno lineare.

Se i prezzi del Vecchio Continente diventano ancore per il mercato statunitense, le aziende possono avere incentivi a ritardare lanci europei, limitare indicazioni o negoziare con maggiore cautela nei Paesi a prezzo più basso. È il possibile “doom loop” dell’accesso europeo. L’Europa negozia bene e contiene i prezzi; quei prezzi diventano riferimento per gli Stati Uniti; l’industria protegge il mercato americano ritardando l’Europa; i pazienti europei aspettano di più; i sistemi pubblici rivendicano sostenibilità, ma perdono tempestività.

Questo meccanismo di reference pricing post hoc manca di considerare che la negoziazione dei prezzi in Europa è sottesa da uno sforzo di health technology assessment (Hta) molto sostanziale, non è una concessione naturale del settore, nel contesto del libero mercato (negli Usa un meccanismo formale di Hta non sussiste come nel costrutto strutturato delle politiche sanitarie europee).

Pur al netto delle differenze di filosofia di approccio alla sanità pubblica, alcune aziende farmaceutiche hanno valutato di ritardare il lancio di nuovi medicinali in Europa, in attesa di chiarimenti sulle politiche statunitensi (i lanci di nuovi farmaci nei mercati europei sono diminuiti di circa il 35 per cento nei dieci mesi successivi all’executive order statunitense rispetto ai dieci mesi precedenti).

Questa dinamica non obbliga l’Europa a pagare di più indiscriminatamente. Ma la costringe a pagare meglio: più rapidamente per ciò che ha alto valore, più condizionatamente per ciò che è incerto, meno o nulla per ciò che aggiunge poco.

Come garantire sostenibilità e innovazione?

La sostenibilità non è l’opposto dell’innovazione. È la condizione perché l’innovazione non diventi privilegio episodico. Ma sostenibilità non può significare trattare ogni nuovo farmaco allo stesso modo.

Alcuni prodotti offrono benefici marginali, spesso su endpoint fragili o popolazioni non pienamente rappresentative. Altri cambiano la traiettoria di una malattia, riducono recidive, prolungano sopravvivenza, preservano qualità di vita, o aprono opzioni dove prima non esistevano. Un sistema maturo deve distinguere, e deve farlo con metriche standardizzate, inclusa, tra le più promettenti e già di salienza regolatoria, la scala di valore farmaceutico della Società europea di oncologia medica (Esmo): la Magnitude of clinical benefit scale (Mcbs).

Questo strumento ha la potenzialità di informare il meccanismo di prioritizzazione dell’innovazione in oncologia: secondo un parametro oggettivo, trasparente e basato sulle evidenze. Un sistema che persegue l’innovazione deve accelerare l’innovazione ad alto valore, negoziare con rigore l’innovazione incerta, vincolare prezzo ed evidenza quando i dati sono immaturi e reinvestire le risorse liberate da biosimilari, generici e disinvestimento da pratiche a basso valore.

In oncologia clinica, questa distinzione non è amministrativa. Comincia nel protocollo. Qual è il comparatore giusto? L’endpoint misura un beneficio clinicamente rilevante o solo un vantaggio regolatorio? La popolazione arruolata rappresenta i pazienti che tratteremo? Il biomarcatore è robusto, rimborsabile, scalabile? Lo studio include qualità di vita, tossicità cumulativa, sequenze successive, accesso al trattamento post-progressione?

Una molecola nata in Cina, sviluppata negli Stati Uniti e valutata in Europa non diventa automaticamente valore globale. Lo diventa solo se l’evidenza è trasferibile, il test è disponibile, il prezzo è sostenibile e il sistema può assorbirla senza sottrarre risorse a interventi di maggiore valore. In questo senso, la Cina non è soltanto un concorrente. È uno specchio. Evidenzia che velocità, scala, capitale e capacità di esecuzione contano. Mostra che un ecosistema può spostare rapidamente il baricentro dell’innovazione quando coordina infrastrutture cliniche, investimenti, priorità industriali e accesso regolato al mercato. Ma segnala anche i limiti di ogni modello nazionale.

Senza globalizzazione dell’evidenza e dei mercati, l’innovazione rimane meno remunerata di quanto dovrebbe. Senza standard condivisi, rischia di risultare poco credibile. E senza trasparenza, qualità dei dati e reciprocità, può alimentare diffidenza: anziché progresso. Nel mezzo di questa disfida internazionale, c’è l’Europa, che non dovrebbe rispondere con nostalgia industriale né con protezionismo riflesso. Dovrebbe costruire una terza via: basata su attrattività (senza ingenuità), sostenibilità (ma non lentezza), rigore (e non paralisi). Alcuni strumenti esistono.

Dal 12 gennaio 2025, il nuovo Regolamento europeo sull’Hta prevede Joint clinical assessments (Jca) obbligatori per i nuovi farmaci oncologici e le terapie avanzate. È un passo importante: riduce duplicazioni, può sostenere Paesi con minore capacità valutativa e crea un linguaggio clinico comune. Ma non risolve il nodo politico: valutazione clinica comune non significa prezzo comune, rimborso comune o accesso comune. La vera agenda europea dovrebbe partire da qui.

Servono fondi dedicati all’innovazione oncologica ad alto valore, collegati a criteri espliciti e misurabili (per esempio, ancorati alla scala Esmo). Servono accordi gestiti in modo trasparente: non scatole nere negoziali che impediscono apprendimento tra Paesi.

C’è bisogno di una real-world evidence raccolta con infrastrutture pubbliche: non soltanto come obbligo post-marketing lasciato alla frammentazione dei registri. Urge integrazione tra farmaco e diagnostica: un trattamento biomarcatore-guidato non è accessibile se il test non è rimborsato, tempestivo e di qualità. Necessitiamo infine di reti cliniche transfrontaliere per studi su popolazioni rare, altrimenti l’Europa continuerà a perdere trial proprio dove la sua diversità clinica e sanitaria potrebbe essere un vantaggio.

Europa fuori dai giochi? no

La nuova geografia dell’innovazione oncologica, dunque, non va né celebrata né subita. Va governata. La Cina può arricchire la pipeline globale: a patto di garantire standard, qualità, trasparenza e reciprocità. Gli Stati Uniti restano il principale motore economico dell’innovazione, ma le loro politiche di prezzo possono produrre shock globali. L’Europa non sarà il mercato più remunerativo né il sistema più rapido a ogni costo. Può però essere il luogo in cui innovazione, valore, equità e sostenibilità vengono tenuti insieme con maggiore disciplina.

La competizione vera non è tra i continenti e non si inscrive in una narrativa di guerra fredda o competizione per il primariato farmaceutico. È tra sistemi capaci o incapaci di trasformare la scienza in salute. Nel cancro, un farmaco chiuso in una pipeline, confinato in un Paese, legato a un prezzo insostenibile o dipendente da un test non rimborsato non è ancora pienamente innovazione. Diventa valore solo quando arriva al paziente giusto, nel tempo indicato, con il test giusto e all’interno di un sistema che può sostenerlo.

La lanterna accesa a Oriente non segnala la fine della leadership occidentale. Indica piuttosto che la leadership, d’ora in poi, non coinciderà con il luogo in cui nasce una molecola, ma con la capacità di governarne il percorso fino alla salute delle popolazioni.