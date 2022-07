Logistica farmaceutica, Phse acquisisce il 70% della brasiliana Bio Transportes

Phse, azienda italiana attiva nel trasporto e distribuzione di prodotti farmaceutici, acquisirà il 70% della brasiliana Transporte de Carga Biologica Express Ltda “Bio Transportes” specializzata nel trasporto a temperatura controllata di materiali per studi clinici, farmaci e vaccini in sperimentazione. Vanessa e Sandra Rodriguez, fondatrici della società, manterranno una quota del 30% e la direzione gestionale.

Espansione all’estero

Phse, azienda controllata da Eddy De Vita (presidente esecutivo e azionista di maggioranza) e partecipata da Nb Aurora indirettamente al 30,8%, attraverso questa operazione potrà ampliare la presenza del Gruppo all’estero, entrando in un mercato con prospettive di crescita rilevanti per il life science come quello dell’America Latina. L’obiettivo, riporta una nota della società, è offrire una presenza sempre più diffusa e soluzioni globali per la catena del freddo del settore healthcare.

Ricavi in crescita

Phse, nel 2021, ha registrato ricavi consolidati di circa 45 milioni di euro, in crescita del 40% rispetto al 2020. Eddy De Vita, Presidente di Phse, ha commentato: “Le nostre competenze nel settore creano una piattaforma ideale per realizzare a pieno il potenziale di Bio Transportes che nei prossimi anni continuerà nel suo piano di sviluppo che prevede l’apertura di altre piattaforme a Porto Alegre, Rio de Janeiro e Fortaleza”. Per l’anno in corso il Gruppo prevede un ulteriore importante incremento dei ricavi, soprattutto per effetto della crescita organica dei segmenti di business storici, in particolare global forwarding e homecare, e per l’entrata a regime delle attività connesse al trasporto dei radiofarmaci.

Quarta acquisizione

Si tratta della quarta acquisizione realizzata da Phse dall’inizio del 2021, la terza all’estero dopo l’inglese Tek Freight e l’indiana Rapida Time & Temperature, confermando una forte accelerazione nell’ampliamento della piattaforma internazionale di Phse a supporto della ricerca farmaceutica sempre più specializzata nelle biotecnologie, nei vaccini, negli emoderivati, nei farmaci orfani e nelle terapie avanzate.

Biotransportes

Con sede a San Paolo, Bio Transportes è stata fondata nel 2011 dalle sorelle Rodriguez, diventando in poco più di dieci anni partner di riferimento per il trasporto attivo e passivo, via terra e via aerea, di campioni biologici, clinical trials e farmaci dei principali istituti di ricerca e sperimentazione su tutto il territorio nazionale. Oltre al quartier generale a San Paolo, la società ha anche filiali a Ribeiro Preto, Curitiba, Recife, Goiania ed è agente Iata (International air transport association); nei prossimi due anni è prevista l’apertura di altre 3 filiali per coprire in maniera più capillare il vasto territorio brasiliano.