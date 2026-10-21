Malattie della retina: Alcon rileva Neurotech, operazione da mezzo miliardo di dollari
Alcon amplia la propria attività nel settore delle malattie della retina: il gruppo farmaceutico elvetico-americano specializzato nei prodotti per la cura degli occhi e noto ai consumatori soprattutto per le sue lenti a contatto rileva la società biotecnologica statunitense Neurotech Pharmaceuticals.
I dettagli dell’operazione
L’operazione prevede un pagamento di 550 milioni di dollari (450 milioni di franchi), a cui potrebbero aggiungersi ulteriori versamenti subordinati al raggiungimento di determinati obiettivi, ha indicato l’azienda con sede centrale a Vernier.
Neurotech Pharmaceuticals si trova a Cumberland, nello stato del Rhode Island, e sviluppa terapie cellulari destinate al trattamento di patologie oculari croniche e neurodegenerative. La sua tecnologia si basa su cellule incapsulate, progettate per rilasciare proteine terapeutiche nell’occhio sull’arco di un lungo periodo.
Potenziato il portfolio in oftalmologia
Grazie all’acquisizione, Alcon rafforza in particolare il proprio portfolio con Encelto, trattamento approvato negli Stati Uniti per gli adulti affetti da MacTel di tipo 2, una rara patologia della retina che provoca una progressiva perdita della visione centrale.
Il farmaco ha ricevuto l’autorizzazione della Food and drug administration (Fda), l’autorità americana di controllo dei medicamenti, nel marzo 2025. Secondo le stime di Alcon, negli Stati Uniti sono circa 25 mila i pazienti a cui è stata diagnosticata la malattia, con ulteriori duemila- tremila nuove diagnosi ogni anno.
Previsioni sul fatturato
Alcon prevede che l’acquisizione contribuirà a incrementare leggermente la crescita del fatturato nel 2027, esercitando al contempo una lieve pressione sull’utile per azione rettificato. In seguito, l’operazione dovrebbe iniziare a contribuire positivamente agli utili del gruppo.
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