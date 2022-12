Malattie rare, Amgen acquisisce Horizon Therapeutics per oltre 26 miliardi di dollari

Amgen fa shopping nel campo delle malattie rare. Avrebbe concluso l’acquisizione di Horizon Therapeutics per circa 26,40 miliardi di dollari. Si tratta della più grande acquisizione mai realizzata della società biotecnologica statunitense. Più in dettaglio, Amgen pagherà 116,50 in contanti per ogni azione Horizon detenuta, o un premio di quasi il 20% rispetto all’ultima chiusura del titolo. L’offerta valuta Horizon a 28,3 miliardi di dollari, debito compreso.

Cosa fa Horizon

Horizon therapeutics commercializza un farmaco (Tepezza) per il trattamento degli adulti affetti da orbitopatia toroidea, che genera vendite per tre miliardi di euro l’anno. Altri farmaci di punta sono Krystexxa per la gotta cronica e il Ravicti, un trattamento per i disturbi innati dell’urea. L’anno scorso i ricavi di Tepezza sono più che raddoppiati, facendo salire il fatturato complessivo di Horizon del 47% a 3,23 miliardi di dollari.

Impegno congiunto per le malattie rare

“In quasi 15 anni, abbiamo costruito da zero una delle aziende in più rapida crescita nel settore della biotecnologia. Tali risultati sono tutti radicati nel profondo impegno nei confronti di coloro che sono colpiti da malattie infiammatorie rare, autoimmuni e gravi. Amgen continuerà a massimizzare il valore dell’attuale portafoglio e pipeline e ad accelerare la capacità di raggiungere più pazienti a livello globale”, ha dichiarato Tim Walbert presidente e amministratore delegato della società

Puntare alla crescita

Robert A. Bradway, presidente e amministratore delegato di Amgen, ha aggiunto: “L’acquisizione di Horizon è un’opportunità interessante per Amgen ed è coerente con la nostra strategia di crescita a lungo termine fornendo farmaci innovativi che rispondono alle esigenze dei pazienti che soffrono di malattie gravi. I decenni di leadership di Amgen nell’infiammazione e nella nefrologia, combinato con la nostra presenza globale e le capacità biologiche di livello mondiale, ci consentirà di raggiungere molti più pazienti con farmaci di prima classe come Tepezza, Krystexxa e Uplizna. Inoltre, i potenziali nuovi farmaci nella pipeline di Horizon completano fortemente il nostro portafoglio di ricerca e sviluppo. L’acquisizione di Horizon guiderà la crescita delle entrate di Amgen e dell’EPS non Gaap e dovrebbe aumentare dal 2024.