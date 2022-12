Medtech market insight, Iqvia: consumi totali stabili, volumi in flessione del 5%

Il mercato medtech in stallo: in attesa dei nuovi sviluppi normativi si concentra sul portare valore aggiunto al paziente. Un’analisi di Iqvia, “MedTech market insight”, evidenzia trend e dinamiche dei medical device, alla fine di un anno nel quale il settore è stato interessato da diversi cambi regolamentari.

I dati del secondo semestre 2022

“Il secondo semestre 2022 si è chiuso registrando consumi totali a valore assolutamente allineati allo stesso periodo dello scorso anno – segnala Iqvia – mentre i volumi registrano una contrazione del 5% ed indicano quindi uno maggior consumo nel 2023 di prodotti a più elevato prezzo medio. I valori dell’anno mobile restano al di sopra dei 6 miliardi di euro, anche in questo caso registrando una crescita verso la precedente rilevazione praticamente nulla marcando un trend in flessione rispetto alla recente evoluzione in crescita più o meno sostenuta iniziata con il MAT 12/20”.

I nuovi regolamenti

La crescita comunque c’è stata, ma si aspettano le evoluzioni portate dall’introduzione del regolamento EU/MDR. I provvedimenti, entrati entrambi in vigore il 28 settembre, scrive Iqvia, “armonizzano il quadro normativo nazionale alle disposizioni dettate dai Regolamenti Europei 745/2017 e 746/2017, rivolgendosi alla pluralità dei soggetti coinvolti quali, organismi notificati, operatori economici e operatori sanitari”.

La nuova governance

Modifiche anche sulla governance dei dispositivi medici tramite l’articolazione e il rafforzamento delle funzioni di Health Technology Assessment (HTA) e l’adeguamento delle attività dell’Osservatorio dei prezzi di acquisto dei dispositivi medici (Art. 22 del D.Lgs. 137 e Art. 18 del D.Lgs. 138). Su questi temi il Ministero della Salute definirà i requisiti, i criteri e le procedure da implementare con specifiche timeline.

Tetti di spesa

“Un altro tema affrontato nei decreti è quello relativo alla definizione dei tetti di spesa – sottolinea Iqvia – una misura non nuova ma sino ad oggi inapplicata. Al riguardo, si rimanda ad un decreto del ministero della Salute che individua i meccanismi procedurali per la definizione dei tetti di spesa dei dispositivi medici e diagnostici in vitro in accordo con quanto stabilito nell’articolo 9 del decreto-legge n.78 del 2015 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125. (Art. 29 del D.Lgs. 137 e Art. 25 del D.Lgs. 138). I due decreti legislativi rappresentano un primo importante passo all’interno di un processo più complesso, che vede il ministero della Salute direttamente coinvolto nel rilascio di misure operative per disciplinare gli specifici ambiti”.

La centralità del paziente

Da sottolineare anche la crescente centralità del paziente nelle strategie del mercato medtech. “Con i Patient Support Program – dice Iqvia – si allarga il concetto di assistenza ponendo il Paziente al centro di una rete di Supporto integrata che ha come diretta conseguenza il miglioramento: della qualità di vita del paziente; dell’aderenza del paziente al piano terapeutico; dell’efficacia della terapia perché assunta come prescritto dal medico”.

I Patient support program

I Patient Support Program hanno un approccio “patient centric”, costruendo intorno al paziente e al personale sanitario una rete in grado di supportarlo a 360 gradi. “Per le aziende life science e medtech il vantaggio è la massimizzazione dell’efficacia del farmaco o device perché correttamente assunto/utilizzato e l’aumento del “valore” del farmaco perché “accompagnato” anche da un programma che aiuta i pazienti, le famiglie e i clinici”, conclude Iqvia.