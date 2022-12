Msd, accordo con Kelun-biotech sui coniugati anticorpo-farmaco da (potenziali) 9,3 miliardi

Msd pagherà 175 milioni di dollari a Kelun-biotech, società cinese focalizzata sulla scoperta di small molecules, nell’ambito di un accordo finalizzato allo sviluppo di sette coniugati anticorpo farmaco (Adc) contro il cancro al momento in fase preclinica. Secondo quanto riporta una nota di Msd, in seguito al raggiungimento di specifici risultati l’accordo potrebbe avere un valore superiore ai nove miliardi di dollari.

La collaborazione

Si tratta di fatto del proseguimento di una collaborazione tra le due aziende su due coniugati anticorpo-farmaco, tra cui Mk-2870 (noto anche come SKB-264), che prende di mira l’antigene TROP2, attualmente in fase clinica avanzata.

“I progressi nelle tecnologie Adc stanno producendo una nuova generazione di candidati progettati per mirare e fornire in modo più preciso potenti agenti antitumorali al sito del tumore”, ha dichiarato Dean Li, presidente dei Msd Research Laboratories. “Continuiamo a potenziare la nostra pipeline oncologica”.

Licenze di vendita

In base all’accordo, Kelun-Biotech ha concesso a Msd licenze globali esclusive per la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di molteplici terapie Adc in fase di sperimentazione, nonché e opzioni di licenza esclusiva per su ulteriori candidati. Kelun-Biotech mantiene il diritto su alcuni Adc in licenza e opzionali in Cina, Hong Kong e Macao.

I dettagli finanziari dell’accordo

Oltre al pagamento iniziale, Kelun-Biotech riceverà ulteriori pagamenti fino a 9,3 miliardi qualora decidesse di non mantenere i diritti sugli Adc opzionali nei Paesi che rientrano nell’accordo e se tutti i candidati otterranno l’approvazione normativa. Msd, conclude la nota, intende inoltre effettuare un investimento azionario in Kelun-Biotech dall’importo non specificato.