Novartis punta sull’mRNA nelle malattie autoimmuni: accordo fino a 7,8 miliardi con Abogen

Novartis rafforza la propria strategia nelle malattie autoimmuni e scommette su una nuova applicazione dell’Rna messaggero. Il gruppo farmaceutico svizzero ha siglato con la biotech cinese Abogen Biosciences un accordo di licenza e opzione che potrebbe raggiungere complessivamente un valore di circa 7,8 miliardi di dollari.

Al centro dell’intesa c’è Abo2203, candidato sperimentale basato su un T-cell engager CD19xCD3 codificato da mRNA, attualmente in sviluppo clinico per patologie autoimmuni.

Novartis verserà ad Abogen 575 milioni di dollari in anticipo e otterrà una licenza esclusiva mondiale sul programma. La biotech potrà inoltre ricevere fino a circa 7,2 miliardi di dollari in milestone legate allo sviluppo, all’iter regolatorio e alla commercializzazione qualora vengano esercitate tutte le opzioni previste dall’accordo, oltre a potenziali royalty sulle vendite future.

Un T-cell engager prodotto direttamente nell’organismo

La peculiarità di Abo2203 risiede nella modalità con cui viene prodotto il farmaco. Il candidato utilizza nanoparticelle lipidiche per veicolare nell’organismo un mRNA che codifica per un T-cell engager diretto contro Cd19, espresso sulle cellule B, e CD3, presente sui linfociti T.

Invece di somministrare al paziente una proteina bispecifica prodotta industrialmente, l’approccio punta quindi a far sì che siano le cellule dell’organismo a produrre temporaneamente il T-cell engager. Quest’ultimo mette in contatto linfociti T e cellule B, favorendo l’eliminazione di queste ultime. L’obiettivo terapeutico è ottenere un “immune reset”, intervenendo sulle popolazioni di cellule B coinvolte nella patogenesi di diverse malattie autoimmuni.

Non solo ABO2203

L’accordo tra Novartis e Abogen va oltre il singolo candidato. Il gruppo svizzero ha infatti ottenuto anche opzioni esclusive per acquisire i diritti su diversi programmi di nuova generazione sviluppati attraverso la piattaforma proprietaria Rna della biotech cinese. Il numero dei programmi e i relativi target non sono stati resi pubblici.

Per Abogen, nata in Cina e specializzata nello sviluppo di tecnologie basate sull’Rna, la partnership rappresenta inoltre un passaggio strategico dall’esperienza maturata nel campo dei vaccini verso applicazioni terapeutiche più ampie.

“Raggiungere un reset immunitario efficace e duraturo rimane un obiettivo importante in numerose malattie autoimmuni”, ha spiegato Fiona Marshall, president of biomedical research di Novartis. Secondo Marshall, i T-cell engager codificati da mRNA potrebbero affiancare le modalità terapeutiche esistenti grazie alla possibilità di produrre queste molecole direttamente in vivo.