Novartis verso lo spin-off della divisione generici di Sandoz

Novartis si starebbe orientando verso lo spin-off della divisione dedicata ai farmaci generici, con la quotazione di Sandoz, piuttosto che cederla al private equity. Secondo indiscrezioni riportate da Bloomberg e riprese dalla stampa internazionale, il colosso farmaceutico svizzero vedrebbe sempre più probabile la quotazione del business di Sandoz, del valore di 25 miliardi di dollari, a causa della debolezza del mercato degli acquisti tramite debito (leveraged buyout).

Le opzioni in ballo

Per ora Novartis continua a esplorare una varietà di opzioni per il comparto dei generici e voci interne parlano di un lavoro continuo sulla revisione strategica. La società con sede a Basilea si riserva di fornire un aggiornamento entro la fine dell’anno.

Scorporo della unit dedicata ai generici

Dopo voci che si sono rincorse per mesi sulla separazione di Sandoz da Novartis, l’annuncio sulla revisione strategica della unit dedicata ai generici risale a ottobre scorso. La motivazione dell’azienda svizzera è stata di voler massimizzare il valore per gli azionisti. L’attività ha attirato l’interesse iniziale di un certo numero di società di private equity, come Blackstone e Carlyle Group che hanno discusso di una potenziale offerta congiunta per Sandoz, secondo quanto riportato da Bloomberg News all’inizio di quest’anno. Anche Advent International, Hellman & Friedman e KKR & Co. stavano studiando il business.