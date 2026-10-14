Obesità, Roche sigla un accordo di licenza da 1,16 miliardi con la cinese Rona Therapeutics

Roche continua a investire nel trattamento dell’obesità e amplia il proprio portfolio di terapie sperimentali attraverso un nuovo accordo con la biotech cinese Rona Therapeutics.

L’intesa riguarda la concessione di una licenza esclusiva a livello mondiale per un candidato farmaco basato sulla tecnologia Rna interference (RNAi), progettato per colpire un bersaglio molecolare coinvolto nella regolazione del metabolismo del tessuto adiposo.

Il valore complessivo dell’operazione potrebbe raggiungere 1,16 miliardi di dollari, in seguito al conseguimento degli obiettivi di sviluppo, regolatori e commerciali previsti dal contratto.

I dettagli economici dell’accordo

Secondo i termini comunicati da Rona Therapeutics, la società riceverà pagamenti iniziali e milestone a breve termine fino a 100 milioni di dollari. Sono inoltre previsti ulteriori pagamenti potenziali fino a 1,06 miliardi, legati al raggiungimento di specifici traguardi nello sviluppo clinico, nell’iter autorizzativo e nella commercializzazione del prodotto.

Un nuovo approccio terapeutico che punta ad ALK7

L’aspetto più interessante dell’operazione riguarda il meccanismo d’azione del candidato farmaco. A differenza delle terapie basate sulle incretine, come gli agonisti del recettore GLP-1, che intervengono principalmente sulla regolazione dell’appetito e dell’assunzione di cibo, il programma sviluppato da Rona Therapeutics punta ad agire direttamente sulla biologia del tessuto adiposo.

Il bersaglio è ALK7 (activin receptor-like kinase 7), una proteina espressa prevalentemente nel tessuto adiposo. ALK7 rappresenta un target di interesse per lo sviluppo di nuovi trattamenti contro l’obesità e le malattie metaboliche.

Roche rafforza la strategia nell’obesità

L’operazione si inserisce nella strategia con cui Roche sta cercando di conquistare una posizione di rilievo nel mercato dei farmaci contro l’obesità, attualmente dominato da Eli Lilly e Novo Nordisk.

Negli ultimi anni il gruppo svizzero ha accelerato gli investimenti nel settore, diversificando la propria pipeline attraverso acquisizioni, accordi di licenza e collaborazioni. Tra le operazioni più significative figura l’acquisizione di Carmot Therapeutics, completata nel 2024 per 2,7 miliardi di dollari, che ha consentito a Roche di rafforzare il proprio portafoglio di candidati per l’obesità e le patologie metaboliche.

Nel 2025 il gruppo ha inoltre siglato un accordo con la danese Zealand Pharma, dal valore potenziale fino a 5,3 miliardi di dollari, per lo sviluppo congiunto di nuove terapie per la gestione del peso.

Più recentemente, a settembre 2026, Roche ha comunicato risultati positivi di fase intermedia per enicepatide, candidato sperimentale per obesità e diabete che ha mostrato effetti sulla riduzione del peso corporeo e sul controllo della glicemia.