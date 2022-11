Parte la prima asta digitale Consip per l’acquisto di defibrillatori cardiaci esterni

Al via la prima asta digitale Consip (Adc) per l’acquisto di defibrillatori cardiaci esterni delle amministrazioni deleganti. Si tratta di uno strumento digitale innovativo per gli acquisti nel settore sanitario, nato con lo scopo di agevolare l’incontro tra domanda e offerta, con l’obiettivo di assicurare le migliori condizioni di mercato, snellire l’iter delle procedure di acquisto, ridurre i tempi di aggiudicazione della gara ed ampliare la partecipazione da parte delle imprese, in particolare le pmi.

L’asta digitale

L’asta digitale è particolarmente adatta per le acquisizioni relative a fabbisogni ricorrenti e diffusi fra tutte le pubbliche amministrazioni perché dà la possibilità di indire sessioni periodiche di gara. Per questa prima edizione di un’asta digitale in ambito sanità gli operatori economici hanno potuto presentare le proprie offerte per la fornitura di circa settemila defibrillatori cardiaci esterni, compresi i relativi accessori e il materiale consumabile, sulla base di un fabbisogno raccolto da Consip presso tre pubbliche amministrazioni (Arma dei Carabinieri, Polizia di Stato, ministero dell’Economia e delle finanze). Il valore complessivo a base d’asta è di circa otto milioni di euro.

I vantaggi

L’iniziativa ha permesso alle amministrazioni deleganti di conseguire un notevole risparmio, pari a circa il 25% rispetto ai prezzi medi di mercato. Per tutte le altre amministrazioni, i defibrillatori cardiaci esterni sono disponibili, oltre che sul Mepa per acquisti sotto-soglia, anche sullo Sdapa per gli acquisti sopra-soglia, agevolando così l’ottemperanza alla legge 116 del 4 agosto 2021, che prevede che le pa aperte al pubblico, con almeno 15 dipendenti, si dotino di tali dispositivi, avvalendosi degli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip ovvero dalle centrali di committenza regionali.