Polifarma e Pharmanovia insieme per un accordo di distribuzione per l’Italia

Nuovo accordo di distribuzione tra Polifarma e Pharmanovia per la distribuzione in Italia di Valium. La partnership di distribuzione rafforza l’impegno nell’area del sistema nervoso centrale di Polifarma, azienda italiana fondata nel 1919 e oggi parte di Final, gruppo finanziario che fa capo a Luisa Angelini. Con l’introduzione di Valium nel portfolio prodotti, la società farmaceutica mette a disposizione del medico di medicina generale e degli ospedali uno strumento terapeutico per patologie frequenti e ad alto impatto sulla qualità della vita.

Il Life cycle management

Pharmanovia, fondata nel 2013, è un’azienda farmaceutica che opera a livello globale, specializzata nella gestione del ciclo di vita (Life cycle management), con la mission di rivitalizzare e rilanciare terapie a beneficio di pazienti e Hcp, potenziando le vendite e il marketing di marchi e prodotti farmaceutici iconici e di operare nell’ottica di esecuzione di nuovi lanci.

Rafforzare il posizionamento nel mercato

“Non è stato facile arrivare a un accordo così importante – afferma Andrea Bracci, amministratore delegato di Polifarma – e Polifarma ha vinto la sfida grazie alla sua storia, alla sua organizzazione e ai risultati ottenuti nell’ultimo decennio. Siamo molto orgogliosi di essere partner di riferimento di Pharmanovia, un’azienda con una grande esperienza nella strategia di prodotto. Valium rafforza il posizionamento di Polifarma e delle sue linee specifiche, Primary Care e Hospital, sul mercato avendo un fatturato consolidato sui due canali che intendiamo sviluppare grazie alla nostra azione promozionale. Questo progetto contribuirà a sostenere un’ulteriore crescita aziendale, consentendo il rafforzamento di aree ritenute strategiche per il futuro della nostra azienda”.

Vie innovative per migliorare le cure

Nicola Noya, general manager Europe di Pharmanovia aggiunge: “Siamo lieti di collaborare con Polifarma che condivide la nostra passione per la ricerca di modi innovativi per migliorare le opzioni di trattamento e le soluzioni disponibili per i pazienti. In Polifarma troviamo un partner che conosce il mercato italiano, che ha una profonda consapevolezza delle esigenze degli operatori sanitari e dei loro pazienti e che si impegna a soddisfarle”.