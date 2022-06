Program.ONE 2022, le conferenze G-Gravity su One health, innovazione e trasformazione digitale

Le istituzioni mondiali spingono verso l’adozione di un approccio One Health che integri programmi, politiche, scelte pubbliche e private per sviluppare un modello sanitario fondato sul legame indissolubile tra salute umana, animale e dell’ecosistema. In questi ultimi due anni di pandemia abbiamo sperimentato quanto sia fondamentale avere una visione unitaria della salute per affrontare le minacce al benessere dell’uomo e dell’ambiente. Questo è il tema al centro del Program.ONE, un ciclo di incontri volti a promuovere una riflessione su diversi aspetti legati al concetto di One Health e approfondire le modalità con cui l’innovazione tecnologica, di processo e di iniziativa pubblica e privata possono fare la differenza. Le conferenze sono organizzate da G-Gravity, Competence center ed Ecosistema di innovazione integrato specializzato nei processi di Corporate Innovation e di Startup Development, il 14 giugno, 12 ottobre, 16-17 novembre, dalle 16 alle 20.30, a Milano in Via Legnone 4. L’iscrizione è gratuita per tutti gli appuntamenti.

One World – 14 Giugno 2022

La conferenza del 14 giugno è intitolata “One World” ed è incentrata sulla necessità da parte dell’industria della salute di dedicarsi sempre più al miglioramento del benessere delle persone ma anche all’impatto (footprint) delle proprie azioni sull’ambiente e all’applicazione delle tecnologie che possono rendere lo sviluppo più sostenibile, generando valore e innovazione. Questi i temi al centro dei keynote speech e della tavola rotonda su sostenibilità, Esg, economia circolare e soluzioni per la sostenibilità dello sviluppo industriale.

One Health – 12 Ottobre 2022

L’esperienza della pandemia ha sottolineato l’urgenza di comprendere il legame tra ambiente e salute, l’importanza della prevenzione, di un corretto ed egualitario accesso alla cura, di uno stile di vita più sano e della centralità della ricerca scientifica. Inoltre, oggi siamo più consapevoli che le tecnologie possono diventare un fondamentale alleato per la gestione delle malattie croniche e delle emergenze.

One Future – 16/17 Novembre 2022

Program.ONE si chiuderà con la conferenza annuale di G-Gravity dedicata all’innovazione e alle startup che saranno selezionate nel corso di una “Call for innovation” dedicata ai temi chiave del ciclo di eventi e che vede la prima edizione del G-Gravity Award. Sarà l’occasione per fare il punto sugli scenari futuri di innovazione nel settore salute e nelle scienze della vita, sulle tecnologie emergenti, sui nuovi approcci per costruire in modo sostenibile nuove economie guidate dai concetti One Health.

L’ecosistema One Health

L’obiettivo del ciclo di incontri di Program.ONE è di coinvolgere le piccole e medie imprese, le corporate, le organizzazioni private e pubbliche e tutti gli stakeholder coinvolti nell’approccio One Health e intenzionati ad attuare percorsi di trasformazione digitale e di sostenibilità. Il programma ha un focus primario sul settore farmaceutico e medical device, ma si rivolge anche a distributori, gruppi ospedalieri, Rsa, enti pubblici e privati, così come ad altre industrie correlate, dalla nutraceutica alla produzione nel settore food, alla filiera industriale del pharma e del medtech.

I relatori

Tra i keynote speakers e gli ospiti delle tavole rotonde:

Roberta Gilardi, CEO G-Gravity

Caterina Laporta, Professore di Patologia Medica dell’Università di Milano e Fondatrice del Center For Complexity & Biosystems UniMI

Health Care Without Harm

Laura Patrucco, Ricercatrice Scientifica e Responsabile Trial Clinici SOFAR, Paziente Esperto

Luciano Pilotti, Professore di Management & Innovation Strategy presso il Dipartimento di Scienze e Politiche ambientali dell’Università di Milano

Francesco Bellini, Professore di Digital Transformation and Data Management, Università La Sapienza Roma, Of Counsel Eurokleis

Roberto Cimino, Vicepresidente Cluster BIG Blue Italian Growth

Fabrizio Conicella, Amministratore Delegato Life Science District

Antonio Conto, Amministratore Delegato Chemsafe