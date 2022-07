Sanofi Global Health lancia il marchio Impact: 30 farmaci senza scopo di lucro a 40 Paesi a basso reddito

Sanofi ha lanciato Impact, il nuovo brand di medicinali dedicato alla distribuzione senza scopo di lucro alle popolazioni che vivono nelle aree più povere del mondo. Durante la conferenza a Parigi che ha riunito gli stakeholder che si occupano di Global Health, la società farmaceutica ha anche annunciato di aver istituito un fondo di investimento per contribuire a creare sistemi sanitari sostenibili.

Il brand Impact

Il marchio Impact, che include tra gli altri anche l’insulina, il glibenclamide e l’oxaliplatino, consentirà la distribuzione sicura di circa trenta medicinali Sanofi in quaranta Paesi a basso reddito. I farmaci compresi nell’iniziativa coprono diverse aree terapeutiche, dal diabete alle malattie cardiovascolari, dalla tubercolosi alla malaria e al cancro, e sono considerati essenziali dall’Organizzazione mondiale della sanità.

Sanofi Global Health

Il lancio del marchio Impact è uno dei passi compiuti dalla costituzione, lo scorso anno, di Sanofi Global Health, l’unità no-profit nata con l’obiettivo di aumentare l’accesso all’assistenza sanitaria attraverso la distribuzione di farmaci e la costruzione e il rafforzamento dei sistemi sanitari locali in Paesi con il Pil pro capite tra i più bassi. Sanofi Global Health, inoltre, finanzia programmi di supporto locali e promuove attività di inclusione locali.

Rafforzare i sistemi sanitari globali

“In Sanofi crediamo di avere la responsabilità di fare la differenza per la salute dei più bisognosi – ha commentato Paolo Hudson, amministratore delegato di Sanofi – e sappiamo di avere la capacità e l’ambizione di apportare cambiamenti duraturi. Con i farmaci critici, la guida incessante e le partnership di grande impatto, possiamo portare la nostra innovazione oltre il laboratorio e utilizzarla per rafforzare i sistemi sanitari e l’accesso alle medicine per le comunità di pazienti più vulnerabili. Sanofi Global Health mira a migliorare la vita di milioni di persone che ora non possono ottenere l’aiuto di cui hanno bisogno. Il rinnovato scopo di Sanofi è quello di inseguire i miracoli della scienza per migliorare la vita delle persone. E la nostra ricerca per migliorare la vita di tutte le persone deve includere l’aiuto per fornire un migliore accesso alle cure e ai farmaci di qualità per le popolazioni svantaggiate”.

Il fondo di investimento

Sanofi ha anche istituito il fondo Impact che sosterrà le startup e altri innovatori in grado di fornire soluzioni scalabili per un’assistenza sanitaria sostenibile nelle regioni svantaggiate. Fornendo alle imprese inclusive finanziamenti e assistenza tecnica, il fondo integrerà la missione GHU per convogliare gli investimenti globali, regionali e locali verso il rafforzamento della formazione degli operatori sanitari e l’aiuto delle varie comunità nella gestione di sistemi di assistenza sostenibili.