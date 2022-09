Seagen, accordo da 700 milioni con Lava Therapeutics per combattere i tumori solidi che esprimono Egfr

Seagen, azienda attiva a livello globale nella ricerca e sviluppo di farmaci anticorpo-coniugati in oncologia, ha annunciato un investimento potenziale da 700 milioni di dollari (50 milioni in anticipo e fino a 650 milioni al raggiungimento di determinati traguardi) in una piattaforma di agenti bispecifici di cellule T Gamma delta. Tale piattaforma (il cui nome commerciale è Gammabody) è sviluppata da Lava Therapeutics, società dei Paesi Bassi di immuno-oncologia in fase clinica.

Le condizioni

Secondo i termini dell’accordo, Seagen (sbarcata in Italia a ottobre 2021) ha ottenuto una licenza esclusiva per sviluppare, produrre e commercializzare Lava-1223. Si tratta di una risorsa preclinica avanzata, che utilizza la tecnologia di Lava Therapeutics per colpire i tumori solidi che esprimono il recettore del fattore di crescita epidermico (Egfr). L’accordo, precisa una nota ufficiale, offre a Seagen l’opportunità di negoziare in esclusiva i diritti per applicare la piattaforma su un massimo di due ulteriori bersagli tumorali.

Nuova classe di terapie

“Questo accordo rappresenta l’ingresso dell’azienda in una nuova classe di terapie progettate per superare le sfide dei linfociti T standard sfruttando l’attività di un linfocita T distinto “, ha affermato Roger Dansey, Ceo ad interim e Chief medical officer di Seagen. “Questa licenza esclusiva di Lava offre a Seagen l’opportunità di sfruttare la sua esperienza nello sviluppo di terapie contro il cancro mirate di prima classe, insieme alle capacità globali di sviluppo e commercializzazione dell’azienda”.

La tecnologia

Lava-1223 impiega un approccio mirato progettato per amplificare il riconoscimento naturale del tumore dirigendo le cellule T gamma delta al tumore Egfr+ per uccidere le cellule bersaglio e innescare l’attivazione immunitaria riducendo al minimo l’impatto sul normale tessuto che esprime l’antigene. L’attivazione del sistema immunitario adattativo con questo approccio ha il potenziale per fornire risposte immunitarie durature con la possibilità di migliorare la sopravvivenza del paziente.

Soluzioni in più per i pazienti

“Lava Therapautics sta sperimentando lo sviluppo di anticorpi bispecifici gamma delta per il trattamento del cancro e siamo lieti di lavorare con Seagen in questa ricerca. La combinazione della piattaforma proprietaria di Lava e una profonda esperienza bispecifica, con la leadership di Seagen nello sviluppo di terapie mirate per il cancro e l’infrastruttura di commercializzazione, rende questa una partnership ideale per promuovere nuove terapie per i pazienti”, ha affermato Stephen Hurly, presidente e amministratore delegato di Lava Therapeutics