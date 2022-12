Siemens Healthineers e GE Healthcare valutano l’acquisizione di due unità scorporate da Medtronic

Siemens Healthineers e GE Healthcare hanno messo gli occhi sulle due business unit scorporate da Medtronic, Patient monitoring e Respiratory interventions, appartenenti al portfolio Medical surgical. A fine ottobre, l’azienda statunitense ha comunicato che le unità sarebbero confluite in una NewCo e, secondo quanto riportato da Bloomberg, potrebbero essere finite nelle mire di Siemens Healthineers e GE Healthcare. Il valore delle due Bu è stimato in oltre sette miliardi di dollari.

Medtronic e GE Healthcare non hanno risposto alla richiesta di commento di Reuters, mentre Siemens Healthineers ha rifiutato di commentare.

Lo scorporo delle due unità

Medtronic prevede che la separazione sarà completata nei prossimi 12-18 mesi, subordinatamente al soddisfacimento delle condizioni di chiusura, incluso l’ottenimento dell’approvazione finale dal Consiglio di amministrazione, dei pareri fiscali e della ricezione di altre approvazioni normative. Inoltre, intende ridistribuire tutti i proventi netti, in coerenza con le priorità di allocazione del capitale dichiarate.

Nuove strategie a lungo termine

“Stiamo attuando la nostra strategia di gestione del portafoglio – ha affermato Geoff Martha, presidente e ceo di Medtronic – intraprendendo azioni per creare valore per l’azienda e i nostri azionisti. Questa separazione consentirà a Medtronic di concentrare le attività e il capitale su opportunità meglio allineate con le nostre strategie a lungo termine per accelerare la crescita guidata dall’innovazione”.